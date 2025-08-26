  • Megjelenítés
Ezt nem így tervezték: NATO-tagállam területén csapódott be az ukrán drón, ez áll az eset hátterében
Feltételezhetően egy ukrán drón "eltévedt", majd Észtország felett robbant fel. Személyi sérülés nem történt - közölte kedden a balti állam a Kyiv Post alapján.

A drón darabjait, amely becsapódásakor kisebb krátert hagyott maga után, egy mezőgazdasági munkás fedezte fel

a mintegy százezres lakosú Tartu nagyváros közelében, az ország délkeleti részén, körülbelül 75 kilométerre az orosz határtól.

Az előzetes adatok alapján okunk van feltételezni, hogy egy ukrán drónról van szó, amely oroszországi célpontok ellen irányult

- nyilatkozta Margo Palloson, az észt Belbiztonsági Szolgálat (ISS) főigazgatója.

Palloson elmondta, a szerkezetet "orosz GPS-blokkolás és egyéb elektronikai hadviselési eszközök térítették el pályájáról, ami miatt észt légtérbe került."

Kristen Michal észt miniszterelnök az X-en közzétett bejegyzésében kijelentette, Oroszország régóta alkalmaz GPS-blokkolást a térség légi és tengeri forgalmának megzavarására.

Nem ez az első alkalom, hogy az Oroszországgal és Ukrajnával szomszédos országok behatolásról tesznek jelentést bármely hadviselő fél részéről.

A múlt héten a lengyel védelmi miniszter "provokációnak" nevezte, hogy egy orosz drón lezuhant és felrobbant egy kelet-lengyelországi mezőn, szintén személyi sérülés nélkül.

2022 novemberében két civil meghalt Lengyelországban, amikor egy ukrán légvédelmi rakéta a határ közelében fekvő Przewodów nevű falura zuhant.

