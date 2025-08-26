Ezt nem így tervezték: NATO-tagállam területén csapódott be az ukrán drón, ez áll az eset hátterében

A drón darabjait, amely becsapódásakor kisebb krátert hagyott maga után, egy mezőgazdasági munkás fedezte fel

a mintegy százezres lakosú Tartu nagyváros közelében, az ország délkeleti részén, körülbelül 75 kilométerre az orosz határtól.

A Ukrainian military drone veered off course and crashed in Estonia. Authorities say they have no claims against Ukraine.Wreckage and a blast crater were found in Tartu County. According to officials, the drone was likely Ukrainian.Margot Pallonen, head of the Internal… pic.twitter.com/YHvhI0bw3a https://t.co/YHvhI0bw3a — NEXTA (@nexta_tv) August 26, 2025

Az előzetes adatok alapján okunk van feltételezni, hogy egy ukrán drónról van szó, amely oroszországi célpontok ellen irányult

- nyilatkozta Margo Palloson, az észt Belbiztonsági Szolgálat (ISS) főigazgatója.

Palloson elmondta, a szerkezetet "orosz GPS-blokkolás és egyéb elektronikai hadviselési eszközök térítették el pályájáról, ami miatt észt légtérbe került."

Kristen Michal észt miniszterelnök az X-en közzétett bejegyzésében kijelentette, Oroszország régóta alkalmaz GPS-blokkolást a térség légi és tengeri forgalmának megzavarására.

Nem ez az első alkalom, hogy az Oroszországgal és Ukrajnával szomszédos országok behatolásról tesznek jelentést bármely hadviselő fél részéről.

A múlt héten a lengyel védelmi miniszter "provokációnak" nevezte, hogy egy orosz drón lezuhant és felrobbant egy kelet-lengyelországi mezőn, szintén személyi sérülés nélkül.

2022 novemberében két civil meghalt Lengyelországban, amikor egy ukrán légvédelmi rakéta a határ közelében fekvő Przewodów nevű falura zuhant.

