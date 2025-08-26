Ezt nem így tervezték: NATO-tagállam területén csapódott be az ukrán drón, ez áll az eset hátterében

A drón darabjait, amely becsapódásakor kisebb krátert hagyott maga után, egy mezőgazdasági munkás fedezte fel
a mintegy százezres lakosú Tartu nagyváros közelében, az ország délkeleti részén, körülbelül 75 kilométerre az orosz határtól.
A Ukrainian military drone veered off course and crashed in Estonia. Authorities say they have no claims against Ukraine.Wreckage and a blast crater were found in Tartu County. According to officials, the drone was likely Ukrainian.Margot Pallonen, head of the Internal… pic.twitter.com/YHvhI0bw3a https://t.co/YHvhI0bw3a— NEXTA (@nexta_tv) August 26, 2025
Az előzetes adatok alapján okunk van feltételezni, hogy egy ukrán drónról van szó, amely oroszországi célpontok ellen irányult
- nyilatkozta Margo Palloson, az észt Belbiztonsági Szolgálat (ISS) főigazgatója.
Palloson elmondta, a szerkezetet "orosz GPS-blokkolás és egyéb elektronikai hadviselési eszközök térítették el pályájáról, ami miatt észt légtérbe került."
Kristen Michal észt miniszterelnök az X-en közzétett bejegyzésében kijelentette, Oroszország régóta alkalmaz GPS-blokkolást a térség légi és tengeri forgalmának megzavarására.
Nem ez az első alkalom, hogy az Oroszországgal és Ukrajnával szomszédos országok behatolásról tesznek jelentést bármely hadviselő fél részéről.
A múlt héten a lengyel védelmi miniszter "provokációnak" nevezte, hogy egy orosz drón lezuhant és felrobbant egy kelet-lengyelországi mezőn, szintén személyi sérülés nélkül.
2022 novemberében két civil meghalt Lengyelországban, amikor egy ukrán légvédelmi rakéta a határ közelében fekvő Przewodów nevű falura zuhant.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Az egyik hazai bank globális AI-újítást fejleszt
Berobbant a banki AI-forradalom.
Jöhet a fordulat az időjárásban: már igazi kánikuláról beszélnek
Visszatér az igazi nyár.
Mutatjuk a busás hozamokat: hatalmasat kaszálhatsz az Otthon Startból vett lakás kiadásával
Ez lesz az évszázad befektetése?
27 éves csúcs közelében a brit állampapírhozamok – nő a nyomás a Starmer-kormányon
Ebből még nagy baj lesz.
Olyan esemény közeleg, amibe beleremeghetnek a világ tőzsdéi
Nagy nap lesz szerdán.
Egy irodaházba költözteti összes üzletágát az AutoWallis
A Wing fejlesztette.
A Krímben csaptak le az ukrán hadsereg különleges egységei: képeken, ahogy lángba borították az állomást
Logisztikai célpontokat támadtak.
Ursula von der Leyen saját tengert szerezne az Európai Uniónak
Új kereskedelmi zóna emelkedhet ki a vámháborús viszálykodásokból.
Így szerezhetsz lakáshitelt akár 3% alatti kamattal! (videó)
Az Otthon Start program maximum 3%-os kamatával új korszak nyílik a lakáshitelezésben. Ez azt jelenti, hogy akár kamatverseny is kialakulhat a bankok között. A lehetőségek óriásiak - és nem cs
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Trump Signs Stablecoin Law - But Can We Stabilize the Stablecoin?
In a landmark move, the United States has passed a long-awaited law regulating stablecoins, signalling a turning point for digital assets pegged to the U.S. dollar. What if making stablecoins more stable o
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Zsugorodó világ, táguló tudomány - együttműködés és rivalizálás a fejlődés motorjaként
Verseny vagy együttműködés? A tudomány és technológia fejlődését évszázadokon át ez a kettősség hajtotta előre. Ma a világ zsugorodóban, az elmúlt évtizedekben egyre több a közös kut
A születés időzítése: amikor a focista apa a naptárhoz nyúl
A sportban és az oktatásban is régóta ismert jelenség, hogy az év elején született gyerekek előnyben vannak az év végén születettekkel szemben. Miért ne időzítenénk gyerekeink születésé
Indul a verseny a jövő energiájáért - Megnyílt az EKFI 2025 pályázat!
Olyan energetikai problémáról tudsz, amit csak te vagy képes megoldani? Ha igen, akkor most itt az idő, hogy megmutasd.
Az AI új jelentése: All-In
Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Az európai sikerország is lecsap a bankokra, mégis mi folyik itt?
Mi történik a pénzzel Lengyelországban?
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?