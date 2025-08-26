Halálos baleset történt a székesfehérvári vasútvonalon

Tragikus baleset történt kedd délután a székesfehérvári vasútvonalon, ahol a Nagykanizsáról a Déli pályaudvarra tartó Tópart InterCity Székesfehérvár után halálra gázolt egy embert - tájékoztatott a Mávinform.

A baleset következtében jelentős forgalmi korlátozásokat vezettek be. A Göcsej és Bakony InterCity járatok csak Veszprém és Székesfehérvár között közlekednek, míg a G43-as vonatok kizárólag Kápolnásnyék és Kőbánya-Kispest között szállítanak utasokat. A Z30-as szerelvények forgalma Gárdony és a Déli pályaudvar szakaszra korlátozódott.

Székesfehérvár és Gárdony között pótlóbuszokat állítottak forgalomba, amelyek folyamatosan indulnak, de csatlakozásra nem várnak. A pótlóbuszok Székesfehérvár vasútállomáson, Dinnyésnél a seregélyesi elágazásnál, valamint Gárdony vasútállomáson állnak meg.

A Mávinform tájékoztatása szerint a dél-balatoni vonal InterCity vonatai helyjegy váltása nélkül is igénybe vehetők.