Ijesztő jóslat: földcsuszamlásszerű összeomlás jöhet a német sörfözdéknél

Csődhullám vár a német sörfőzdékre az elkövetkező években, kicsikre és nagyokra egyaránt - véli Stefan Blaschak, a bajor Oettinger cég vezérigazgatója.

A vállalatvezető az Augsburger Allgemeine című újságnak úgy fogalmazott, hogy

a sörfőzdék úgy hullanak majd, mint az őszi legyek.

Stefan Blaschak továbbá azt is kijelentette,

A sörfőzdék világa összeomlik: szinte naponta mennek csődbe kis cégek, és ez a nagyokat is érinteni fogja.

A vállalatvezető borúlátását részben arra alapozza, hogy idén eddig "földcsuszamlásszerű", 7-7,5 százalékos a németországi sörfogyasztás esése, ami jelentős gyorsulás az elmúlt évek viszonylag folyamatos, 2-3 százalékos csökkenéséhez képest. Stefan Blaschak szerint csak az idei első fél évben mintegy 2,6 millió hektoliterrel kevesebb sör fogyott, ami napi körülbelül 3 millió doboznak felel meg.

Az Oettinger már korábban bejelentette azt a tervét, hogy jövő tavaszig leállítja a termelést négy német sörfőzdéjének egyikében, Braunschweigben.

A dán Carlsberg sörgyár vezérigazgatója, Aarup-Andersen a CNBC-nek adott interjújában arról beszélt, hogy a fogyasztók egyre inkább elkerülik a korábban kedvelt középkategóriás sörmárkákat, és helyettük vagy a prémium, vagy az olcsóbb alternatívákat választják.

Hozzátette azt is, hogy folyamatos kettéválást látnak a fogyasztói preferenciákban. Az emberek vagy a prémium, vagy az olcsóbb márkákat keresik.

Így a jelenlegi gazdasági környezetben a középkategóriás márkák kerülnek szorult helyzetbe.

A vezérigazgató azt is elmondta, hogy az otthoni fogyasztás egyre nagyobb teret nyer, mivel a kocsmákban és éttermekben felszolgált sör folyamatos áremelkedése miatt a vendéglátóhelyeken történő alkoholfogyasztás kevésbé vonzó a fogyasztók számára.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images