Kimondta a világ második legnagyobb országa, hogy küldenének-e katonákat Ukrajnába
Kimondta a világ második legnagyobb országa, hogy küldenének-e katonákat Ukrajnába

Ha szükséges lenne a háború után, Kanada kész katonai csapatokat küldeni Ukrajnába - jelentette ki David McGuinty kanadai védelmi miniszter a Kyiv Independent szerint.

Eloszlatva azokat az aggodalmakat, hogy a kanadai haderő túlterhelt lenne, McGuinty hétfőn Varsóban kifejezte bizalmát Kanada műveleti kapacitásával kapcsolatban.

Éppen most tértünk vissza Ukrajnából. Képesek voltunk felmérni és világosabban látni, mik a szükségletek

- mondta a védelmi miniszter.

A miniszter megjegyzése egy nappal azután hangzott el, hogy Mark Carney kanadai miniszterelnökkel Kijevbe látogatott, ahol a kormányfő szintén jelezte, hogy

Kanada nem zárja ki a jövőbeni békefenntartó erőhöz való csatlakozást.

Az észak-amerikai ország tagja az Ukrajnát támogató, úgynevezett "tettrekészek koalíciójának".

McGuinty hangsúlyozta, hogy miniszériuma különböző szerepeket és forgatókönyveket vizsgál, amelyeket vállalhatnának a tárgyalások kimenetelétől függően, beleértve a felszerelések biztosítását, finanszírozást, logisztikát vagy hírszerzési támogatást.

Carney tegnap találkozott Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, ahol megerősítette Kanada NATO iránti elkötelezettségét, és ígéretet tett a kanadai védelmi kiadások megnégyszerezésére az évtized végéig.

Néhány évbe telik, mire elérjük a lengyel kötelezettségvállalás szintjét, de lehetséges

- mondta Carney. Lengyelország jelenleg GDP-je 4,7%-át költi védelemre, ami a legmagasabb a NATO-tagállamok között.

Augusztus 24-én a kanadai miniszterelnök Volodimir Zelenszkijjel találkozott Kijevben, és 1,4 milliárd dolláros segélycsomagot vázolt fel Ukrajna számára, illetve dróngyártási együttműködést is bejelentett.

Stratégiai fontosságú segítséget veszíthet el Kijev, elárulta Trump, miért nem jön össze a békecsúcs - Háborús híreink kedden

