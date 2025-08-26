Kimondta a világ második legnagyobb országa, hogy küldenének-e katonákat Ukrajnába

Eloszlatva azokat az aggodalmakat, hogy a kanadai haderő túlterhelt lenne, McGuinty hétfőn Varsóban kifejezte bizalmát Kanada műveleti kapacitásával kapcsolatban.
Éppen most tértünk vissza Ukrajnából. Képesek voltunk felmérni és világosabban látni, mik a szükségletek
- mondta a védelmi miniszter.
A miniszter megjegyzése egy nappal azután hangzott el, hogy Mark Carney kanadai miniszterelnökkel Kijevbe látogatott, ahol a kormányfő szintén jelezte, hogy
Kanada nem zárja ki a jövőbeni békefenntartó erőhöz való csatlakozást.
Az észak-amerikai ország tagja az Ukrajnát támogató, úgynevezett "tettrekészek koalíciójának".
McGuinty hangsúlyozta, hogy miniszériuma különböző szerepeket és forgatókönyveket vizsgál, amelyeket vállalhatnának a tárgyalások kimenetelétől függően, beleértve a felszerelések biztosítását, finanszírozást, logisztikát vagy hírszerzési támogatást.
Carney tegnap találkozott Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, ahol megerősítette Kanada NATO iránti elkötelezettségét, és ígéretet tett a kanadai védelmi kiadások megnégyszerezésére az évtized végéig.
Néhány évbe telik, mire elérjük a lengyel kötelezettségvállalás szintjét, de lehetséges
- mondta Carney. Lengyelország jelenleg GDP-je 4,7%-át költi védelemre, ami a legmagasabb a NATO-tagállamok között.
Augusztus 24-én a kanadai miniszterelnök Volodimir Zelenszkijjel találkozott Kijevben, és 1,4 milliárd dolláros segélycsomagot vázolt fel Ukrajna számára, illetve dróngyártási együttműködést is bejelentett.
Címlapkép forrása: Andrew Kravchenko/Bloomberg via Getty Images
