Kiszolgáltatott helyzetben van Európa egy kulcsfontosságú területen, de most hatalmas segítséget kaphat
Kiszolgáltatott helyzetben van Európa egy kulcsfontosságú területen, de most hatalmas segítséget kaphat

A két ország vezetője berlini találkozóján megállapodott abban, hogy Németország és Kanada szorosabbra fűzi együttműködését a védelmi ipar és a kritikus ásványkincsek területén – írja a Politico.

Friedrich Merz német kancellár és Mark Carney kanadai miniszterelnök kedden Berlinben tartott közös sajtótájékoztatójukon jelentették be a két ország közötti együttműködés elmélyítését.

Mély meggyőződéssel és hálával mélyítjük el kétoldalú kapcsolatainkat. Kanada és Németország sok közös vonással rendelkezik

– fogalmazott Merz.

A két ország gazdasági miniszterei megállapodást készülnek aláírni a kritikus ásványkincsekről. Az egyezmény olyan nyersanyagokra összpontosít, mint a lítium, ritkaföldfémek, réz, volfrám, gallium, germánium és nikkel, amelyekkel ellensúlyozhatják Kína monopolhelyzetét ezeken a területeken.

A nagy sebezhetőségek egyike, amelyet az ukrajnai háború, a Covid és a változó globális kereskedelmi dinamika tárt fel, az ellátási láncokban, köztük a kritikus fémekben és ásványokban rejlő kiszolgáltatottságunk. Kanada szerepet játszhat Németország és Európa diverzifikációjának felgyorsításában

– mondta Carney.

Németország, akárcsak az Európai Unió, igyekszik csökkenteni függőségét Kínától a zöld, digitális és védelmi ambícióihoz szükséges kritikus ásványok terén. Kanada vonzó partner ebben, hiszen mintegy 200 bányával rendelkezik, amelyek különféle, kritikus nyersanyagnak minősülő ásványokat és fémeket termelnek ki.

Carney bejelentette, hogy meglátogatja a Thyssenkrupp Marine Systems vállalatot a németországi Kielben.

Tengeralattjáró-flottánk megújításának folyamatában vagyunk

– mondta Carney, hozzátéve, hogy a Thyssenkrupp Marine Systems az egyik döntős a projekt megvalósítására.

A két vezető azt is közölte, hogy megvitatták az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákat, de konkrét részleteket nem osztottak meg.

Címlapkép: Friedrich Merz német kancellár és Mark Carney kanadai miniszterelnök sajtótájékoztatót tart a berlini kancellárián 2025. augusztus 26-án. MTI/EPA/Clemens Bilan

