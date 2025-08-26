  • Megjelenítés
Megállapodott Európával Donald Trump jobbkeze: közös cél a háború tartós, tárgyalásos megoldása
Globál

Megállapodott Európával Donald Trump jobbkeze: közös cél a háború tartós, tárgyalásos megoldása

Portfolio
Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn európai kollégáival egyeztetett az ukrajnai háború lezárásáról. Donald Trump megbízásából ő folytatja az Ukrajna számára nyújtandó biztonsági garanciákról szóló tárgyalásokat - írja a Reuters.

Az amerikai külügyminisztérium hétfői közleménye szerint Marco Rubio telefonon egyeztetett több európai kollégájával, köztük David Lammy brit, Andrij Szibiha ukrán, illetve Elina Valtonen finn külügyminiszterrel, valamint Kaja Kallasszal, az EU külügyi főképviselőjével az ukrajnai háború diplomáciai rendezéséről. Rajtuk kívül a német, francia, olasz és lengyel külügy is képviseltette magát a Kyiv Post szerint.

Szibiha az X-en közzétett bejegyzésében köszönetet mondott Rubiónak, illetve Trumpnak a "béketeremtő vezetéséért".

Megerősítettem Ukrajna álláspontját, miszerint a biztonsági garanciáknak konkrétnak, jogilag kötelező érvényűnek és hatékonynak kell lenniük. Többdimenziósnak kell lenniük, beleértve a katonai, diplomáciai, jogi és egyéb szinteket

- írta az ukrán külügyminiszter az egyeztetésről. "Mindannyian osztjuk azt a meggyőződést, hogy az ukrán hadsereg az ilyen garanciák alapvető szintje, ezért annak maximális megerősítése a legfőbb prioritásunk" - tette hozzá Szibiha

Trump elnök, miután külön-külön találkozott Vlagyimir Putyin orosz, majd Volodimir Zelenszkij ukrán elnökökkel és európai vezetőkkel, Rubiót bízta meg az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról szóló tárgyalások vezetésével.

A washingtoni külügyminisztérium a telefonbeszélgetésről szóló közleményében azt írta, a felek

megállapodtak abban, hogy folytatják az együttműködést a diplomáciai erőfeszítésekben, hogy tartós, tárgyalásos megoldással véget vessenek az orosz-ukrán háborúnak.

Hétfőn az Ovális Irodában nyilatkozva Trump felvázolta az Egyesült Államok szerepét a jövőbeli biztonsági garanciákban, kijelentve, hogy

Washington "támogatni fogja" Ukrajna biztonságát,

de nem fog további pénzt költeni, hanem a NATO-nak történő fegyvereladásra fog összpontosítani.

Kapcsolódó cikkünk

Stratégiai fontosságú segítséget veszíthet el Kijev, elárulta Trump, miért nem jön össze a békecsúcs - Háborús híreink kedden

Trump emberével egyeztetett Zelenszkij: nem engedné el a Moszkva elleni szankciókat és a vámokat

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Az AI új jelentése: All-In

Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
etna
Globál
Videó: kitört Európa legnagyobb tűzhányója
Pénzcentrum
Súlyos lakáscsapdában a vidéki magyarok: meglepő kutatási eredményekkel álltak elő az ELTE diákjai
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility