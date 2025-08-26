Megállapodott Európával Donald Trump jobbkeze: közös cél a háború tartós, tárgyalásos megoldása

Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn európai kollégáival egyeztetett az ukrajnai háború lezárásáról. Donald Trump megbízásából ő folytatja az Ukrajna számára nyújtandó biztonsági garanciákról szóló tárgyalásokat - írja a Reuters.

Az amerikai külügyminisztérium hétfői közleménye szerint Marco Rubio telefonon egyeztetett több európai kollégájával, köztük David Lammy brit, Andrij Szibiha ukrán, illetve Elina Valtonen finn külügyminiszterrel, valamint Kaja Kallasszal, az EU külügyi főképviselőjével az ukrajnai háború diplomáciai rendezéséről. Rajtuk kívül a német, francia, olasz és lengyel külügy is képviseltette magát a Kyiv Post szerint.

Szibiha az X-en közzétett bejegyzésében köszönetet mondott Rubiónak, illetve Trumpnak a "béketeremtő vezetéséért".

Megerősítettem Ukrajna álláspontját, miszerint a biztonsági garanciáknak konkrétnak, jogilag kötelező érvényűnek és hatékonynak kell lenniük. Többdimenziósnak kell lenniük, beleértve a katonai, diplomáciai, jogi és egyéb szinteket

- írta az ukrán külügyminiszter az egyeztetésről. "Mindannyian osztjuk azt a meggyőződést, hogy az ukrán hadsereg az ilyen garanciák alapvető szintje, ezért annak maximális megerősítése a legfőbb prioritásunk" - tette hozzá Szibiha

Trump elnök, miután külön-külön találkozott Vlagyimir Putyin orosz, majd Volodimir Zelenszkij ukrán elnökökkel és európai vezetőkkel, Rubiót bízta meg az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról szóló tárgyalások vezetésével.

A washingtoni külügyminisztérium a telefonbeszélgetésről szóló közleményében azt írta, a felek

megállapodtak abban, hogy folytatják az együttműködést a diplomáciai erőfeszítésekben, hogy tartós, tárgyalásos megoldással véget vessenek az orosz-ukrán háborúnak.

Hétfőn az Ovális Irodában nyilatkozva Trump felvázolta az Egyesült Államok szerepét a jövőbeli biztonsági garanciákban, kijelentve, hogy

Washington "támogatni fogja" Ukrajna biztonságát,

de nem fog további pénzt költeni, hanem a NATO-nak történő fegyvereladásra fog összpontosítani.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images