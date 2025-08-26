  • Megjelenítés
Megerősítette az ukrán elemzőcsoport: végleg megvetették a lábukat az oroszok a hosszú ideje ostromolt megyében
Globál

Megerősítette az ukrán elemzőcsoport: végleg megvetették a lábukat az oroszok a hosszú ideje ostromolt megyében

Portfolio
Az orosz haderő elfoglalt két, Ukrajna Dnyipropetrovszk régiójában található települést, Zaporizkét és Novoheorhijivkát - erősítették meg az ukrán DeepState elemzői kedden, amit az Ukrajinszka Pravda szemlézett.

A két kis település Dnyipropetrovszk, Donyeck és Zaporizzsja megyék hármas határánál fekszik.

A DeepState szerint ezek az első falvak ukrajna Dnyipropetrovszk megyéjében, amelyek orosz ellenőrzés alá kerültek.

Az elemzők közölték, az orosz csapatok nemcsak ezt a két dnyipropetrovszki említett települést vonták ellenőrzésük alá, hanem előrenyomultak Sevcsenko, Bila Hora és Olekszandro-Sultine közelében is.

Az oroszok a nyár folyamán korábban többször is állították, hogy behatoltak dnyipropetrovszkba, de ezt az ukrán vezérkar rendre cáfolta.

Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője júliusban úgy nyilatkozott, hogy Dnyipro városát csak rakéta- és dróntámadások fenyegetik, a tényleges harci műveletek csak Dnyipropetrovszk határai mentén zajlanak.

Kapcsolódó cikkünk

Stratégiai fontosságú segítséget veszíthet el Kijev, elárulta Trump, miért nem jön össze a békecsúcs - Háborús híreink kedden

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Az AI új jelentése: All-In

Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
klímaváltozás, erdőtűz, felmelegedés, aszály
Globál
Szomorú rekord: az erdőtüzek elképesztő pusztítást vittek véghez az Európai Unióban
Pénzcentrum
Küszöbön az eddigi legnagyobb foglalkoztatási válság Magyarországon: megindult a lavina
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility