Megerősítette az ukrán elemzőcsoport: végleg megvetették a lábukat az oroszok a hosszú ideje ostromolt megyében

A két kis település Dnyipropetrovszk, Donyeck és Zaporizzsja megyék hármas határánál fekszik.

A DeepState szerint ezek az első falvak ukrajna Dnyipropetrovszk megyéjében, amelyek orosz ellenőrzés alá kerültek.

Az elemzők közölték, az orosz csapatok nemcsak ezt a két dnyipropetrovszki említett települést vonták ellenőrzésük alá, hanem előrenyomultak Sevcsenko, Bila Hora és Olekszandro-Sultine közelében is.

Az oroszok a nyár folyamán korábban többször is állították, hogy behatoltak dnyipropetrovszkba, de ezt az ukrán vezérkar rendre cáfolta.

Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője júliusban úgy nyilatkozott, hogy Dnyipro városát csak rakéta- és dróntámadások fenyegetik, a tényleges harci műveletek csak Dnyipropetrovszk határai mentén zajlanak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images