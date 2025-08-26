Megszólalt a Kreml: Oroszország szerint erre kellene koncentrálni Trump és Putyin történelmi találkozója után

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő hétfőn kijelentette,
úgy gondolom, hogy most mindenkinek az Alaszkában elért sikerekre és fejleményekre kellene építenie. Erre kellene most mindenkinek összpontosítania. Mint látható, Oroszország aktívan törekszik erre
- vélekedett a szóvivő.
Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök augusztus 15-én találkozott egy alaszkai katonai bázison. Trump pár nappal rá Washingtonban egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és európai vezetőkkel az orosz-ukrán háború lehetséges lezárásáról, de számottevő előrelépésről azóta sem érkezett hír, ahogy arról sem, hogy pontosan mikor találkozhat egymással Zelenszkij és Putyin 2019 után először.
