Moszkva és Washington ezen a területen udvarolhat egymásnak elsőként? – "Nincs kizárva" az együttműködés

Manturov a Keleti Gazdasági Fórum (EEF) előtt adott interjújában hangsúlyozta:
Talán a légi közlekedési együttműködés újraindítása nem zárható ki. De hogy mely területeken és milyen formában - erről még túl korai beszélni.
Korábban Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezérigazgatója és elnöki különmegbízott közölte, helyreállhat a közvetlen légi összeköttetés Oroszország és az Egyesült Államok között 2025 végéig. Szentpétervár lehet az amerikai járatokat fogadó egyik csomópont.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint azonban a járatok újraindításáról szóló tárgyalások csak azután kezdődhetnek meg, ha a legnagyobb orosz légitársaságot, az Aeroflotot törlik a szankciós listáról.
A CNN február végén az orosz külügyminisztériumra hivatkozva azt írta,
orosz tárgyalók arra kérték amerikai kollégáikat Isztambulban, hogy fontolják meg az amerikai légtér megnyitását az orosz repülőgépek előtt, valamint a két ország közötti közvetlen járatok visszaállítását.
Július 31-én egyébként Floridában találkozott a Roscosmos igazgatója, Dmitrij Bakanov és az amerikai közlekedési miniszter, aki egyben a NASA megbízott igazgatója, Sean Duffy.
Manturov most "produktívnak" nevezte az egyeztetést a TASZSZ szerint.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Annabelle Gordon
