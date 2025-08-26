  • Megjelenítés
Moszkva és Washington ezen a területen udvarolhat egymásnak elsőként? –
Moszkva és Washington ezen a területen udvarolhat egymásnak elsőként? – "Nincs kizárva" az együttműködés

Oroszország nem zárja ki a légi közlekedési együttműködés újraindítását az Egyesült Államokkal, de a konkrét formátum megvitatása még korai lenne - jelentette ki Denisz Manturov orosz első miniszterelnök-helyettes az orosz állami TASZSZ hírügynökség tudósítása alapján.

Manturov a Keleti Gazdasági Fórum (EEF) előtt adott interjújában hangsúlyozta:

Talán a légi közlekedési együttműködés újraindítása nem zárható ki. De hogy mely területeken és milyen formában - erről még túl korai beszélni.

Korábban Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezérigazgatója és elnöki különmegbízott közölte, helyreállhat a közvetlen légi összeköttetés Oroszország és az Egyesült Államok között 2025 végéig. Szentpétervár lehet az amerikai járatokat fogadó egyik csomópont.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint azonban a járatok újraindításáról szóló tárgyalások csak azután kezdődhetnek meg, ha a legnagyobb orosz légitársaságot, az Aeroflotot törlik a szankciós listáról.

A CNN február végén az orosz külügyminisztériumra hivatkozva azt írta,

orosz tárgyalók arra kérték amerikai kollégáikat Isztambulban, hogy fontolják meg az amerikai légtér megnyitását az orosz repülőgépek előtt, valamint a két ország közötti közvetlen járatok visszaállítását.

Július 31-én egyébként Floridában találkozott a Roscosmos igazgatója, Dmitrij Bakanov és az amerikai közlekedési miniszter, aki egyben a NASA megbízott igazgatója, Sean Duffy.

Manturov most "produktívnak" nevezte az egyeztetést a TASZSZ szerint.

Szép csendben a legmagasabb szinten valósult meg találkozó az Egyesült Államok és Oroszország között - Fontos együttműködésről döntöttek

Stratégiai fontosságú segítséget veszíthet el Kijev, elárulta Trump, miért nem jön össze a békecsúcs - Háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Annabelle Gordon

