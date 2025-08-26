NATO-ország területén történt incidens: Oroszország súlyos vádat vett elő

Orosz elemzők szerint Uszty-Luga kikötőjét célozta az Észtországban lezuhant ukrán drón, a robotgép pedig egyszerűen átrepült a NATO-tagállam légterén. Egy orosz tábornok azzal is megvádolta Észtországot, hogy indítóplatformot biztosítanak az ukrán haderőnek arra, hogy Oroszországot támadják.

Észtország ma jelentette, hogy egy eltévedt ukrán drón lezuhant az ország területén: szerintük a gép Oroszország területéről esett le, mivel orosz zavaróberendezések eltérítették.

Román Alehiny orosz haditechnikai szakértő Telegram-csatornáján azt írja: a gép valószínűleg Uszty-Luga kikötőjét célozta és egyszerűen átrepült a NATO-tagállam légterén.

Szergej Lipovoj orosz légierőtábornok ennél is messzebb megy:

azt állítja a News.ru-nak, hogy, a drónt Észtország területéről indították.

A tábornok azzal vádolta meg a balti országokat, hogy egyfajta „stratégiai bázist” adnak Ukrajnának ahhoz, hogy Oroszországot támadják. Figyelmeztet: az orosz fél „levonja a következtetéseket” az állítólagos cselekményből és válaszlépéseket tesz.

Ha valóban Észtországból indították volna a drónt, elég jó esély van rá, hogy kevésbé érte volna meglepetésként a balti állam hatóságait a gép ország területén való lezuhanása. Mindemellett az is lehet, hogy megpróbálták volna az ügyet eltussolni.



Fontos megjegyezni azt is: ha igaz lenne az orosz állítás, ez majdhogynem nyílt katonai támadással érne fel Oroszországgal szemben. Mivel ez extrém rizikós és nem jelent akkora stratégiai előnyt Ukrajnának, mint amekkora kockázatot jelent a NATO-nak, nem sok esély van rá, hogy Észtország engedélyezett egy ilyen támadást a szomszédos országgal szemben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images