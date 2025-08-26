Észtország ma jelentette, hogy egy eltévedt ukrán drón lezuhant az ország területén: szerintük a gép Oroszország területéről esett le, mivel orosz zavaróberendezések eltérítették.
Román Alehiny orosz haditechnikai szakértő Telegram-csatornáján azt írja: a gép valószínűleg Uszty-Luga kikötőjét célozta és egyszerűen átrepült a NATO-tagállam légterén.
Szergej Lipovoj orosz légierőtábornok ennél is messzebb megy:
azt állítja a News.ru-nak, hogy, a drónt Észtország területéről indították.
A tábornok azzal vádolta meg a balti országokat, hogy egyfajta „stratégiai bázist” adnak Ukrajnának ahhoz, hogy Oroszországot támadják. Figyelmeztet: az orosz fél „levonja a következtetéseket” az állítólagos cselekményből és válaszlépéseket tesz.
Ha valóban Észtországból indították volna a drónt, elég jó esély van rá, hogy kevésbé érte volna meglepetésként a balti állam hatóságait a gép ország területén való lezuhanása. Mindemellett az is lehet, hogy megpróbálták volna az ügyet eltussolni.
Fontos megjegyezni azt is: ha igaz lenne az orosz állítás, ez majdhogynem nyílt katonai támadással érne fel Oroszországgal szemben. Mivel ez extrém rizikós és nem jelent akkora stratégiai előnyt Ukrajnának, mint amekkora kockázatot jelent a NATO-nak, nem sok esély van rá, hogy Észtország engedélyezett egy ilyen támadást a szomszédos országgal szemben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Elmondta Zelenszkij, hol lehet az orosz-ukrán elnöki békecsúcs
Itt találkozna Putyinnal.
NATO-ország területén történt incidens: Oroszország súlyos vádat vett elő
Ha ez igaz lenne, annak lehet, hogy tényleg drasztikus következményei lennének.
Megvan az új iPhone bemutatásának időpontja
Jönnek az órák is.
Trump kegyetlenül kiszúrt a dohányosokkal
Megszűnik a sikeres program.
Erdőtüzektől tartanak Görögországban
Figyelmeztetik a lakosságot.
Olyan hatalmas orosz sikerről jött hír, hogy ezt már azt ukrán vezérkar sem hagyhatta szó nélkül
Itt van Kijev álláspontja.
Bámulatos az állampapír-befektetők hűsége: 100 forintból 37-et még mindig PMÁP-ban parkoltatnak
A világért sem cserélnék el meglévő állampapírjaikat.
Gyermekáldás és lakásvásárlás előtt álltok? A Babaváró és az Otthon Start brutál erős kombó lehet
Gyermeket váró, vagy tervező házaspárok számára valóságos áldás lehet a Babaváró hitel és az Otthon Start program kombinálása. A két támogatás együttes igénybevételével akár 61 mill
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Trump Signs Stablecoin Law - But Can We Stabilize the Stablecoin?
In a landmark move, the United States has passed a long-awaited law regulating stablecoins, signalling a turning point for digital assets pegged to the U.S. dollar. What if making stablecoins more stable o
Zsugorodó világ, táguló tudomány - együttműködés és rivalizálás a fejlődés motorjaként
Verseny vagy együttműködés? A tudomány és technológia fejlődését évszázadokon át ez a kettősség hajtotta előre. Ma a világ zsugorodóban, az elmúlt évtizedekben egyre több a közös kut
A születés időzítése: amikor a focista apa a naptárhoz nyúl
A sportban és az oktatásban is régóta ismert jelenség, hogy az év elején született gyerekek előnyben vannak az év végén születettekkel szemben. Miért ne időzítenénk gyerekeink születésé
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Indul a verseny a jövő energiájáért - Megnyílt az EKFI 2025 pályázat!
Olyan energetikai problémáról tudsz, amit csak te vagy képes megoldani? Ha igen, akkor most itt az idő, hogy megmutasd.
Az AI új jelentése: All-In
Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?
Az európai sikerország is lecsap a bankokra, mégis mi folyik itt?
Mi történik a pénzzel Lengyelországban?
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.