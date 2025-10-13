  • Megjelenítés
Áttörés jöhet az agykutatásban – eddig ilyet csak filmekben láttunk
Podcast

Áttörés jöhet az agykutatásban – eddig ilyet csak filmekben láttunk

Egészen különleges, már-már sci-fibe illő fejlesztések zajlanak Magyarországon a BrainVisionCenterben, ahol az agy és az idegpályák olyan területeit kutatják, amelyekre korábban nem is gondoltunk. Az intézet célja, hogy forradalmasítsa az idegtudományt és az egészségügyi diagnosztikát, új lehetőségeket teremtve például a látás visszaadásában vagy a mozgás újraindításában bénult végtagok esetén. A BrainVisionCenter csapata nemcsak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is figyelemre méltó fejlesztéseket hoz létre: a 3D-s lézermikroszkóptól kezdve az új szabadalmakig, amelyekből hónapok alatt piacképes termékek születtek, az innovációk már most világszerte kutatóintézetekben működnek. A műsorban Rózsa Balázzsal, a BrainVisionCenter alapítójával beszélgettünk.
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

 A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

A podcast a BrainVisionCenter támogatásával jelent meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fókuszban a KKV-k

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility