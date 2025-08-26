  • Megjelenítés
Olyan bejelentést tett Ukrajna, aminek nagyon sokan örülni fognak
Olyan bejelentést tett Ukrajna, aminek nagyon sokan örülni fognak

Az ukrán kormány módosította a határátlépési szabályokat, így a 18-22 év közötti férfiak a 2022-es orosz invázió kezdete óta először korlátozás nélkül elhagyhatják az országot - írta meg az Ukrainszka Pravda.

Julija Szvirigyenkó ukrán miniszterelnök a Telegramon jelentette be az új intézkedést:

A 18-22 év közötti férfiak a hadiállapot idején is korlátozás nélkül átléphetik a határt. Ez minden érintett korú állampolgárra vonatkozik."

A döntés azokat is érinti, akik jelenleg külföldön tartózkodnak, vagyis azok a fiatalok is hazamehetnek, akik a háború elől menekültek el.

Azt szeretnénk, hogy az ukránok a lehető legnagyobb mértékben fenntartsák kapcsolatukat Ukrajnával"

- tette hozzá a miniszterelnök. A változások a határozat hivatalos közzétételét követő napon lépnek hatályba.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök augusztus 12-én, az Ukrán Ifjúsági Fórum résztvevőivel tartott találkozón utasította a kormányt, hogy vizsgálja meg a határátlépés egyszerűsítésének lehetőségét a 18-22 éves ukránok számára.

Ukrajnában 25-60 éves kor között kötelező a katonai szolgálat, így a hadköteles férfiakat közvetlenül nem érinti a döntés.

