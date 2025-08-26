  • Megjelenítés
Olyan hatalmas orosz sikerről jött hír, hogy ezt már azt ukrán vezérkar sem hagyhatta szó nélkül
Olyan hatalmas orosz sikerről jött hír, hogy ezt már azt ukrán vezérkar sem hagyhatta szó nélkül

Portfolio
Az ukrán vezérkar megerősítette, hogy ukrán csapatok harcban állnak Zaporizke és Novoheorhiivka falvak közelében Dnyipropetrovszk megyében, de azt állítják, hogy ezek a települések nem kerültek orosz kézre - írta meg az Ukrainszka Pravda.

Az ukrán fegyveres erők vezérkara közleményben jelentette, hogy a védelmi erők megállították az orosz támadók előrenyomulását és továbbra is ellenőrzésük alatt tartják Zaporizke falut, de a település térségében harcok folynak.

Intenzív harcok folynak Novoheorhiivka falu közelében is, ahol a vezérkar közleménye szerint "az ukrán katonák súlyos veszteségeket okoznak az ellenségnek, naponta több tucat megszállót megölve."

A vezérkar határozottan cáfolta azokat a jelentéseket, amelyek szerint az oroszok elfoglalták volna mindkét települést.

A DeepState ukrán katonai elemzőcsoport szerint az orosz erők már egy ideje harci műveleteket folytatnak Dnyipropetrovszk megye határán és területén, a két falu elfoglalásáról szóló hír is tőlük származik.

Dnyipropetrovszk megyét hivatalosan nem "annektálta" Oroszország, a térségben zajló műveletek ezért is nevezhetők érdekességnek.

Stratégiai fontosságú segítséget veszíthet el Kijev, elárulta Trump, miért nem jön össze a békecsúcs - Háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: Getty Images

