Olyan hatalmas orosz sikerről jött hír, hogy ezt már azt ukrán vezérkar sem hagyhatta szó nélkül

Az ukrán fegyveres erők vezérkara közleményben jelentette, hogy a védelmi erők megállították az orosz támadók előrenyomulását és továbbra is ellenőrzésük alatt tartják Zaporizke falut, de a település térségében harcok folynak.

Intenzív harcok folynak Novoheorhiivka falu közelében is, ahol a vezérkar közleménye szerint "az ukrán katonák súlyos veszteségeket okoznak az ellenségnek, naponta több tucat megszállót megölve."

A vezérkar határozottan cáfolta azokat a jelentéseket, amelyek szerint az oroszok elfoglalták volna mindkét települést.

A DeepState ukrán katonai elemzőcsoport szerint az orosz erők már egy ideje harci műveleteket folytatnak Dnyipropetrovszk megye határán és területén, a két falu elfoglalásáról szóló hír is tőlük származik.

Dnyipropetrovszk megyét hivatalosan nem "annektálta" Oroszország, a térségben zajló műveletek ezért is nevezhetők érdekességnek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images