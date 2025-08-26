  • Megjelenítés
Robothajót épít Amerika - Jövőre elkészülhet a prototípus
Robothajót épít Amerika - Jövőre elkészülhet a prototípus

A Blue Water Autonomy 50 millió dolláros befektetést szerzett autonóm hadihajók fejlesztésére, amellyel az amerikai haditengerészet flottáját kívánja erősíteni Kína növekvő tengeri dominanciájával szemben - közölte a Defence Blog.
A bostoni székhelyű Blue Water Autonomy bejelentette, hogy 50 millió dolláros tőkebevonási kört zárt le, négy kockázati tőkealap segítségével. Ez a cég második forrásbevonása, a startup először idén áprilisban kapott pénzt tőkealapoktól.

A friss tőkebevonás lehetővé teszi a cég számára, hogy

jövőre megépítse és üzembe helyezze első nagy hatótávolságú, teljes méretű autonóm hajóját, amelyet kifejezetten az amerikai haditengerészet számára terveztek.

Dave Munichiello, a tőkebevonást vezető GV ügyvezető partnere csatlakozik a Blue Water igazgatótanácsához is.

Ez a finanszírozás biztosítja csapatunk számára az erőforrásokat, hogy alapoktól kezdve építsünk olyan nagy hatótávolságú autonóm hajókat, amelyek hónapokon át képesek a nyílt óceánon működni. A Blue Water Autonomy egyetlen platformtípus tökéletesítésére összpontosít, ami páratlan minőséget, gyors piacra jutást és megbízhatóságot biztosít az első naptól kezdve"

- mondta Rylan Hamilton, a Blue Water vezérigazgatója. 

A vállalat lendülete a tavasz óta felgyorsult: csapata megnégyszereződött, vízi mérnöki teszteket hajtottak végre, és több mint 50 beszállítóval szerződtek le.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

