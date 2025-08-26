A bostoni székhelyű Blue Water Autonomy bejelentette, hogy 50 millió dolláros tőkebevonási kört zárt le, négy kockázati tőkealap segítségével. Ez a cég második forrásbevonása, a startup először idén áprilisban kapott pénzt tőkealapoktól.
A friss tőkebevonás lehetővé teszi a cég számára, hogy
jövőre megépítse és üzembe helyezze első nagy hatótávolságú, teljes méretű autonóm hajóját, amelyet kifejezetten az amerikai haditengerészet számára terveztek.
Dave Munichiello, a tőkebevonást vezető GV ügyvezető partnere csatlakozik a Blue Water igazgatótanácsához is.
Ez a finanszírozás biztosítja csapatunk számára az erőforrásokat, hogy alapoktól kezdve építsünk olyan nagy hatótávolságú autonóm hajókat, amelyek hónapokon át képesek a nyílt óceánon működni. A Blue Water Autonomy egyetlen platformtípus tökéletesítésére összpontosít, ami páratlan minőséget, gyors piacra jutást és megbízhatóságot biztosít az első naptól kezdve"
- mondta Rylan Hamilton, a Blue Water vezérigazgatója.
A vállalat lendülete a tavasz óta felgyorsult: csapata megnégyszereződött, vízi mérnöki teszteket hajtottak végre, és több mint 50 beszállítóval szerződtek le.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Robothajót épít Amerika - Jövőre elkészülhet a prototípus
Rengeteg pénzt locsolnak el egyetlen startupra.
Meg lehet akadályozni a repülőgépek kicsúszását a kifutópályán
Komoly katasztrófákat előzhet meg a rendszer.
Witkoff: idén vége a háborúnak
A Fehér Ház folyamatosan tárgyalásokat folytat.
Trump: Amerika többé nem finanszírozza Ukrajnát
Amerika le akarja állítani a háborút, de a fegyverek mennek, ha az EU fizet értük.
Összeurópai szabályozást sürget Belgium a rollerbalesetek miatt
Nagyon megnőtt a balesetek száma.
Olyan bejelentést tett Ukrajna, aminek nagyon sokan örülni fognak
Sokezer ember várt erre a lehetőségre.
Fordulat a közel-keleti válságban: Irán újra hajlandó tárgyalni Amerikával, de van egy feltételük
Folytatnák az egyeztetést.
Nagy változás jön több HÉV-vonalon
Kiírták a pályázatot.
Gyermekáldás és lakásvásárlás előtt álltok? A Babaváró és az Otthon Start brutál erős kombó lehet
Gyermeket váró, vagy tervező házaspárok számára valóságos áldás lehet a Babaváró hitel és az Otthon Start program kombinálása. A két támogatás együttes igénybevételével akár 61 mill
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Trump Signs Stablecoin Law - But Can We Stabilize the Stablecoin?
In a landmark move, the United States has passed a long-awaited law regulating stablecoins, signalling a turning point for digital assets pegged to the U.S. dollar. What if making stablecoins more stable o
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Zsugorodó világ, táguló tudomány - együttműködés és rivalizálás a fejlődés motorjaként
Verseny vagy együttműködés? A tudomány és technológia fejlődését évszázadokon át ez a kettősség hajtotta előre. Ma a világ zsugorodóban, az elmúlt évtizedekben egyre több a közös kut
A születés időzítése: amikor a focista apa a naptárhoz nyúl
A sportban és az oktatásban is régóta ismert jelenség, hogy az év elején született gyerekek előnyben vannak az év végén születettekkel szemben. Miért ne időzítenénk gyerekeink születésé
Indul a verseny a jövő energiájáért - Megnyílt az EKFI 2025 pályázat!
Olyan energetikai problémáról tudsz, amit csak te vagy képes megoldani? Ha igen, akkor most itt az idő, hogy megmutasd.
Az AI új jelentése: All-In
Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?
Az európai sikerország is lecsap a bankokra, mégis mi folyik itt?
Mi történik a pénzzel Lengyelországban?
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?