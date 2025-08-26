Sosem lesz vége - Megint elakadtak a gázai béketárgyalások

A katari külügyminisztérium szóvivője, Magyed al-Ansari keddi sajtótájékoztatóján közölte, hogy továbbra is várják Izrael válaszát arra a tűzszüneti és túszcserét célzó javaslatra, amelyet a Hamász már több mint egy hete elfogadott.

A legújabb közvetítői javaslat egy kezdeti 60 napos tűzszünetet és szakaszos túszcserét irányoz elő, amelyben palesztin foglyokat engednének szabadon. Izrael azonban láthatóan ragaszkodik ahhoz a követeléséhez, hogy a Gázában fogva tartott összes túszt egyszerre engedjék szabadon.

A jelenlegi izraeli nyilatkozatok nem töltenek el minket bizalommal

- tette hozzá a katari szóvivő. A Hamász a múlt héten, a kairói tárgyalásokat követően jelezte, hogy elfogadja az új tűzszüneti javaslatot.

A javaslat Steve Witkoff amerikai különmegbízott korábbi tervén alapul, és Katar szerint nagyon hasonlít egy olyan változathoz, amelyet Izrael korábban már jóváhagyott.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images