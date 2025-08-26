  • Megjelenítés
Stratégiai fontosságú segítséget veszíthet el Kijev, elárulta Trump, miért nem jön össze a békecsúcs - Háborús híreink kedden
Stratégiai fontosságú segítséget veszíthet el Kijev, elárulta Trump, miért nem jön össze a békecsúcs - Háborús híreink kedden

Karol Nawrocki lengyel elnök tegnap megvétózta azt a törvényjavaslatot, amely meghosszabbította volna az ukrajnai menekültek pénzügyi támogatását Lengyelországban. A tervezet azonban magába foglalta a Starlink finanszírozását is, amely ezáltal október 1-jétől megszűnik lengyel részről. A Starlink leginkább a frontvonalon harcoló ukrán katonák számára kulcsfontosságú: egyebek mellett a drónvezérléshez és a csapatmozgások összehangolásához is nélkülözhetetlen. Donald Trump amerikai elnök hétfőn egyszerűen azt felelte arra a kérdésre, hogy Vlagyimir Putyin miért nem hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni Volodimir Zelenszkijjel, hogy azért, mert "nem szereti azt a fickót. Vannak emberek, akiket én sem szeretek. És nem szeretek velük találkozni. Ők pedig tényleg nem szeretik egymást". Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború legfontosabb fejleményeivel.
Megállapodott Európával Donald Trump jobbkeze: közös cél a háború tartós, tárgyalásos megoldása

Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn európai kollégáival egyeztetett az ukrajnai háború lezárásáról. Donald Trump megbízásából ő folytatja az Ukrajna számára nyújtandó biztonsági garanciákról szóló tárgyalásokat - írja a Reuters.

Trump emberével egyeztetett Zelenszkij: nem engedné el a Moszkva elleni szankciókat és a vámokat

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn fogadta Keith Kelloggot, Donald Trump különmegbízottját - tudósított az Ukrajinszka Pravda.

Kimondta a világ második legnagyobb országa, hogy küldenének-e katonákat Ukrajnába

Ha szükséges lenne a háború után, Kanada kész katonai csapatokat küldeni Ukrajnába - jelentette ki David McGuinty kanadai védelmi miniszter a Kyiv Independent szerint.

Masszív ellentámadás indult Donyeckben, egyre távolabb a béke – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Az ukrán haderő három falvat is visszafoglalt Donyeck megyében, az oroszokat teljesen kitolták a településekről - közölte az Ukrainszka Pravda az ukrán főparancsnok jelentését. Remélhetőleg hat hónapon belül sikerül lezárni a háborút, Donald Trump elnök „energetikus diplomáciájának” köszönhetően talán nem fog ennél tovább húzódni – jelentette ki JD Vance alelnök egy NBC-nek adott interjúban.

