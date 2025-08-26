Szomorú rekord: az erdőtüzek elképesztő pusztítást vittek véghez az Európai Unióban

Az Európai Erdőtűz Információs Rendszerének (EFFIS) adatai szerint kedd estig több mint 1 millió hektárnyi terület vált a lángok martalékává az Európai Unióban.
Ez a terület nagyobb, mint Ciprus, és meghaladja a korábbi, 2017-es rekordot, amikor körülbelül 998 ezer hektár égett le.
A károk kétharmada Spanyolországban és Portugáliában keletkezett. Az EFFIS adatai szerint augusztus 5. és 19. között ugrásszerűen megnőtt az erdőtüzek száma, ami egybeesett az Ibériai-félszigetet sújtó 16 napos hőhullámmal.
Az erdőtüzek legalább nyolc ember halálát okozták a két országban, és vasúti szolgáltatások, valamint utak lezárását tették szükségessé.
Spanyolországban kedden még tíz erdőtűz tombolt Kasztília és León régióban, ahonnan mintegy 700 embert kellett evakuálni, miközben Galíciában és Asztúriában is folytatódtak a tűzesetek.
Portugáliában az enyhébb hőmérséklet némi enyhülést hozott, és a Piodaóban pusztító tüzet hétfőn, 12 nap után sikerült eloltani. A több mint 60 ezer hektárt elpusztító piodaói tűz az ország valaha feljegyzett legnagyobb erdőtüze.
A klímaváltozás egyre gyakoribbá és súlyosabbá teszi az erdőtüzeket, hőhullámokat és aszályokat. A megelőző intézkedések, mint például a száraz növényzet eltávolítása, fontos szerepet játszanak a tüzek korlátozásában.
Az EFFIS szerint az EU-ban pusztító erdőtüzek idén eddig 38 millió tonna szén-dioxidot eredményeztek, ami több, mint bármely korábbi év azonos időszakában, így 2025-ben várhatóan megdől az éves 41 millió tonnás rekordot.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
