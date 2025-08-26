Tagad az Ukrajnát eddig rendületelenül támogató ország: nincs veszély, nem vágnák le Kijevet a létfontosságú hálozatról

Zbigniew Bogucki, a lengyel elnöki hivatal vezetője tegnap cáfolta azokat az állításokat, miszerint az, hogy Karol Nawrocki megvétózta az ukrán menekülteket támogató törvény meghosszabbítását, veszélyeztetné Ukrajna hozzáférését a Starlinkhez.

Bogucki határozottan visszautasította Krzysztof Gawkowski lengyel miniszterelnök-helyettes vádjait,

aki szerint a vétó következtében a lengyelek október 1-jétől nem finanszíroznák az ukránok műholdas internet-hozzáférését a Starlinken keresztül.

Az elnök vétója nem kapcsolja le Ukrajnát a Starlink internetről, mivel ennek a kapcsolatnak a költségeit a jelenleg hatályos törvény alapján finanszírozzák

- nyilatkozta a szóvivő az X-en.

Bogucki kifejtette, hogy a Nawrocki által benyújtott törvényjavaslat megőrzi a jelenlegi helyzetet, és a törvényhozók jövő hónapban jóváhagyhatják azt.

Ukrajna jelentős mértékben támaszkodik az Elon Musk által birtokolt SpaceX internethálózatára, egyebek mellett a frontvonalak mentén zajló kommunikációra is használják.

A háború 2022-es kitörése óta Ukrajna több mint 50 ezer Starlink-terminált kapott, amelyből mintegy 30 ezret Lengyelország biztosított.

A Trump által inspirálódott Nawrocki a kampány során azt ígérte, hogy "a lengyeleket helyezi első helyre", és elmondta, szerinte csak a munkát vállaló ukránoknak kellene családtámogatást és egészségügyi ellátást biztosítani Lengyelországban, ezért vétózta meg az eredeti törvényjavaslatot. A Reuters szerint az Ukrajnából menekült szülők jelenleg gyermekenként havi 800 zloty (74 500 forint) családi ellátásra jogosultak, ha lengyel iskolába iratják be gyereküket.

Nawrocki, akit a jelenleg ellenzékben lévő Jog és Igazságosság (PiS) támogatott, június 1-jén szoros küzdelemben, a szavazatok 50,89%-ával nyerte meg a lengyel elnökválasztást, legyőzve Rafał Trzaskowski varsói polgármestert, Donald Tusk miniszterelnök kormánypártjának a jelöltjét.

Címlapkép forrása: MTI