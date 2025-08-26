Trump: Amerika többé nem finanszírozza Ukrajnát

Az Egyesült Államok többé nem finanszírozza Ukrajnát saját zsebből: európai NATO-tagállamok fegyvereket vásárolnak és ezeket adják át, mert „ezek a legjobbak a világon” – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök egy mai kabinetülésen.

Már nem finanszírozzuk Ukrajnát, azon dolgozzunk, hogy megállítsuk a háborút és a gyilkolást Ukrajnában”

– mondta az elnök.

Hangsúlyozta: szerinte Amerika most „nem finanszíroz semmit,” Ukrajna NATO-szövetségesei vásárolnak fegyvereket az országnak az Egyesült Államoktól, mert „ezek a legjobbak.”

Amerikai termékeket akarnak, mert kétségkívül ez a legjobb a világon. Sok mindent vehetnének, de ezt akarják”

– mondta az amerikai elnök.

Azt mondta: Amerika ilyen módon szívesen segít, hangsúlyozta, hogy az amerikai fegyvergyárak jelentősen növelték gyártókapacitásukat, egyebek mellett Patriot-rakétákat is sokszoros ütemben gyártanak most.

