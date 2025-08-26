  • Megjelenítés
Trump: Amerika többé nem finanszírozza Ukrajnát
Globál

Trump: Amerika többé nem finanszírozza Ukrajnát

Portfolio
Az Egyesült Államok többé nem finanszírozza Ukrajnát saját zsebből: európai NATO-tagállamok fegyvereket vásárolnak és ezeket adják át, mert „ezek a legjobbak a világon” – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök egy mai kabinetülésen.

Már nem finanszírozzuk Ukrajnát, azon dolgozzunk, hogy megállítsuk a háborút és a gyilkolást Ukrajnában”

– mondta az elnök.

Hangsúlyozta: szerinte Amerika most „nem finanszíroz semmit,” Ukrajna NATO-szövetségesei vásárolnak fegyvereket az országnak az Egyesült Államoktól, mert „ezek a legjobbak.”

Amerikai termékeket akarnak, mert kétségkívül ez a legjobb a világon. Sok mindent vehetnének, de ezt akarják”

– mondta az amerikai elnök.

Azt mondta: Amerika ilyen módon szívesen segít, hangsúlyozta, hogy az amerikai fegyvergyárak jelentősen növelték gyártókapacitásukat, egyebek mellett Patriot-rakétákat is sokszoros ütemben gyártanak most.

Kapcsolódó cikkünk

Stratégiai fontosságú segítséget veszíthet el Kijev, elárulta Trump, miért nem jön össze a békecsúcs - Háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Az AI új jelentése: All-In

Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
bohdana tüzérség ukrajna ukrán orosz háború
Globál
Stratégiai fontosságú segítséget veszíthet el Kijev, elárulta Trump, miért nem jön össze a békecsúcs - Háborús híreink kedden
Pénzcentrum
Így rabolnak ki pillanatok alatt Budapest szívében: ezek a zsiványok legnagyobb trükkjei, vigyázz velük
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility