Trump emberével egyeztetett Zelenszkij: nem engedné el a Moszkva elleni szankciókat és a vámokat

A találkozót követően az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy fontos megvalósítani az európai vezetőkkel folytatott washingtoni megbeszélés eredményeit.

Kétségtelenül sikeres csúcstalálkozó volt, az európai-amerikai egység valódi demonstrációja. Ukrajna, mint mindig, most is egyesíti a világot. Nagyra értékeljük az Egyesült Államok készségét, hogy részt vegyen az Ukrajna számára kialakítandó biztonsági architektúrában, és csapataink aktívan dolgoznak ennek kialakításán. Arra számítunk, hogy a [biztonsági garanciák] alapvető elemeit hamarosan meghatározzuk

– írta Zelenszkij az X-oldalán.

I had a good meeting with U.S. Special Presidential Envoy, General Keith Kellogg @generalkellogg.Ukraine is deeply grateful to the United States for its support, and we value that President Trump @POTUS is so determined to achieve real peace. It is very important to realize all… pic.twitter.com/jCC60oqcRs https://twitter.com/generalkellogg?ref_src=twsrc%5Etfw — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2025

Az ukrán elnök és Kellogg megvitatták, hogyan lehetne az oroszokat rávenni arra, hogy "valódi tárgyalásokba kezdjenek és véget vessenek a háborúnak".

Zelenszkij szerint "a szankcióknak, vámoknak továbbra is napirenden kell maradniuk",

és Ukrajna készen áll a legmagasabb, vezetői szintű tárgyalásokra, mely formátum szerinte szükséges a kulcsfontosságú kérdések megoldásához.

Az ukrán elnök kiemelte, a katonai együttműködés mindkét ország számára fontos, és két főbb opció áll fenn ennek folytatására: egy fegyvervásárlási megállapodás, valamint egy drónokról szóló egyezmény, "amely jelentősen megerősíthetné arzenáljainkat".

"Fenntartjuk a lendületet az Ukrajna sürgős katonai igényeit segítő alapon (PURL) belüli munkánkban. Ez egy fontos eszköz a partnerek által finanszírozott amerikai felszerelések beszerzésére, és most aktívan dolgozunk további országok bevonásán" – tette hozzá Zelenszkij.

Címlapkép forrása: MTI