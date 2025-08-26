  • Megjelenítés
Trump emberével egyeztetett Zelenszkij: nem engedné el a Moszkva elleni szankciókat és a vámokat
Globál

Trump emberével egyeztetett Zelenszkij: nem engedné el a Moszkva elleni szankciókat és a vámokat

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn fogadta Keith Kelloggot, Donald Trump különmegbízottját - tudósított az Ukrajinszka Pravda.

A találkozót követően az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy fontos megvalósítani az európai vezetőkkel folytatott washingtoni megbeszélés eredményeit.

Kétségtelenül sikeres csúcstalálkozó volt, az európai-amerikai egység valódi demonstrációja. Ukrajna, mint mindig, most is egyesíti a világot. Nagyra értékeljük az Egyesült Államok készségét, hogy részt vegyen az Ukrajna számára kialakítandó biztonsági architektúrában, és csapataink aktívan dolgoznak ennek kialakításán. Arra számítunk, hogy a [biztonsági garanciák] alapvető elemeit hamarosan meghatározzuk

– írta Zelenszkij az X-oldalán.

Az ukrán elnök és Kellogg megvitatták, hogyan lehetne az oroszokat rávenni arra, hogy "valódi tárgyalásokba kezdjenek és véget vessenek a háborúnak".

Zelenszkij szerint "a szankcióknak, vámoknak továbbra is napirenden kell maradniuk",

és Ukrajna készen áll a legmagasabb, vezetői szintű tárgyalásokra, mely formátum szerinte szükséges a kulcsfontosságú kérdések megoldásához.

Az ukrán elnök kiemelte, a katonai együttműködés mindkét ország számára fontos, és két főbb opció áll fenn ennek folytatására: egy fegyvervásárlási megállapodás, valamint egy drónokról szóló egyezmény, "amely jelentősen megerősíthetné arzenáljainkat".

"Fenntartjuk a lendületet az Ukrajna sürgős katonai igényeit segítő alapon (PURL) belüli munkánkban. Ez egy fontos eszköz a partnerek által finanszírozott amerikai felszerelések beszerzésére, és most aktívan dolgozunk további országok bevonásán" – tette hozzá Zelenszkij.

Címlapkép forrása: MTI

