Trump ultimátumot adott Putyinnak, de a magyar kormány vétót lengethet be

A négy európai diplomata által megosztott információk szerint a készülő 19. szankciós csomag várhatóan nem tartalmaz majd jelentős új korlátozásokat az orosz energiaeladásokra vonatkozóan.

A jövő hónapban bemutatandó intézkedések inkább az "árnyékflottára" és azokra a vállalatokra összpontosítanak, amelyek segítenek Oroszországnak megkerülni a meglévő szabályokat.

A Moszkva számára legfájdalmasabb következmények a másodlagos szankciókból származnának, amelyek az Oroszországgal üzletelő vállalatokat vagy országokat céloznák, de ezek valódi hatása az Egyesült Államoktól függ. Számos megfigyelő szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök csak azután kezdett tárgyalásokba Donald Trumppal Alaszkában, hogy Washington magas vámokat vezetett be India ellen az orosz olaj vásárlása miatt.

Trump pénteken kijelentette:

A következő két hétben kiderül, merre haladunk. És jobb, ha nagyon elégedett leszek, [különben] hatalmas szankciókkal vagy hatalmas vámokkal, vagy mindkettővel válaszolok.

Az EU tagországai júniusban jóváhagyták az orosz olaj alacsonyabb árplafonját, az orosz nyersolajból finomított üzemanyagok tilalmát és az Északi Áramlat gázvezetékekhez kapcsolódó vállalatok feketelistára helyezését. Az ország energiaimportjának teljes kivezetésére vonatkozó új ütemtervvel együtt a blokknak kevés eszköze maradt Moszkva további szorítására.

"Nem várjuk, hogy az EU 19. szankciós csomagjában jelentős orosz olajszankciókra lesz lehetőség" – mondta Ajay Parmar, az ICIS nyerspiaci elemzője a Politicónak.

Az utolsó szankciós csomag jelentős volt az orosz olaj szempontjából, és úgy gondoljuk, hogy jelenleg kevés tér van további szankciókra.

Maria Shagina, a Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézetének szankciós szakértője szerint bár az orosz gazdaság "felszínesen ellenállónak tűnik", már most is nyikorog a nyugati nyomás alatt.

Hangsúlyozta, hogy amint arról már a Portfolio-n a nyár során többször írtunk, az alacsonyabb olajárak, a hadiipar stagnálása, a közelgő bankválság és az egyre növekvő katonai kiadások recesszió felé terelik az orosz gazdaságot.

Az EU más intézkedéseket is fontolgat, például az orosz diplomaták schengeni övezetben való szabad mozgásának korlátozását. "Ahogy az idősebb Cato folyton ismételgette, hogy Karthágót el kell pusztítani, én is folyamatosan javasolni fogom az orosz diplomaták szabad mozgásának megszüntetését a schengeni övezetben" – mondta Jan Lipavský cseh külügyminiszter.

Eközben Ukrajna konkrét lépéseket tesz Moszkva háborús kasszájának kiürítésére, finomítókat támadva Oroszország-szerte. A hétvégén drónok találták el a Barátság kőolajvezeték egyik szivattyúállomását, leállítva az orosz olajszállítást Magyarországra és Szlovákiába. Budapest és Pozsony az Európai Bizottsághoz fordult, követelve a beavatkozást a jövőbeli támadások megakadályozására, de a tisztviselők egyértelművé tették, hogy valószínűleg nem avatkoznak be

Emiatt viszont elképzelhető, hogy az újabb szankciós kört Magyarország és Szlovákia is vétóval fenyegetheti.

Címlapkép forrása: EU