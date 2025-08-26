Új esélyt kap az élettől az ősrégi Leopard 1-es harckocsi: lerántották a leplet a Condor páncélosról

A jármű a szlovák EVPÚ által gyártott, személyzet nélküli Turra 30 - SA toronnyal van felszerelve. Elsődleges fegyvere egy 30 mm-es automata ágyú, amely programozható légrobbanású lőszerrel is képes tüzelni, így a Condor

egyaránt hatékony földi és légi célpontok ellen.

A jármű másodpercek alatt válthat a légvédelem és a közvetlen tűztámogatás szerepkörei között.

Az FFG közlése szerint a jármű új digitális hálózati rendszerrel, valamint drónok és páncéltörő rakéták ellen megerősített oldal- és tetőpáncélzattal rendelkezik.

Exklusiv: Der norddeutsche Panzerbauer FFG will mit dem Condor in Kürze ein neues Gefechtsfahrzeug vorstellen, welches sowohl die Rolle eines Feuerunterstützungspanzers als auch eines Flugabwehrkanonenpanzers in einem System vereint.https://t.co/NXdewpo641 https://t.co/NXdewpo641 — hartpunkt (@hartpunkt) August 25, 2025

A gép másodlagos fegyverzetként párhuzamosított géppuskát, valamint Spike vagy Konkursz páncéltörő irányított rakétákat is hordozhat. Fejlett elektro-optikai rendszerekkel, többfeladatú radarral és kézifegyver-, illetve mesterlövész-tűz érzékelésére alkalmas szenzorokkal is felszerelték.

A Condor egy új 1080 lóerős Rolls-Royce Power Systems 8V199TE23 V8 dízelmotort is kapott, amely 300 kilogrammal könnyebb, mint az eredeti Leopard 1-es motorja. Az új kialakítás javítja az üzemanyag-hatékonyságot és meghosszabbítja az élettartamot is.

Nem világos, mennyi Leopard 1-es van még hadrendben, raktáron a nyugati országokban: a NATO legtöbb országa ezeket a régi, immáron több mint 60 éves harckocsikat nagyon nagy számban adták oda Ukrajnának.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images