Valóságos versenyfutás indult a keleti katonai hatalom kegyeiért: összecsap a két dróngyártó óriás

Japán az elmúlt években szakított a korábbi pacifista politikájával és védelmi fejlesztéseket indított. Erre az elhatározásra egyszerre több megfontolás is késztette, kezdve a szomszédos Kína gyorsan növekvő befolyásától, egészen a nagy szövetséges, az Egyesült Államok nyomásától. A szigetország a növekedést a saját védelmi ipari teljesítményének feltekerése mellett külföldi vásárlásokból is meg akar erősíteni, ehhez

Tokiónak a modern hadviselésben elengedhetetlen drónképességeket is meg kell erősítenie.

Az ukrajnai háború bebizonyította, hogy a pilóta nélküli eszközök kimagasló szereppel fognak bírni a jövő konfliktusainál, ez pedig előnyös helyzetbe hozta Törökországot és Izraelt is. A Közel-Kelet két hatalma kiemelt figyelmet fordított a drónok fejlesztésére, ez pedig most komoly exportlehetőségeket rejt magában. Kifejezetten az olyan nagy gazdaságok, mint Japán lehetnek különösen jövedelmezőek.

Törökország a maga részéről a Bayraktar TB2-es drónt kínálja megvételre Tokiónak, míg Izrael a Heron 2-est. Érdekesség, hogy ezeket szemben álló atomhatalmaknak is értékesítették, Ankara Pakisztánnak, míg Jeruzsálem Indiának adta el a saját eszközeit. A japán önvédelmi erők (JDSM) bejelentése szerint mindkét opciót megvizsgálják mielőtt határoznának.

A Heron Mk II tesztelése és értékelése a 2024-es pénzügyi évben fejeződött be, míg a Bayraktar TB2 demonstrációs tesztjei a jelenlegi pénzügyi évben várhatóan befejeződnek

– mondta a védelmi minisztérium szóvivője.

Nem kis üzletről van szó, összesen 670 millió dollárnyi jent különít el Tokió pilóta nélküli drónok beszerzésére. A szigetországnak kiemelt szempontja, hogy a pénzéért olyan eszközöket tudjon vásárolni, amelyek hírszerzési, megfigyelési, felderítő, de akár csapásmérő képességekkel is rendelkezzenek, kifejezetten a tengeri területek felett. Ez a rész ugyanis egyre inkább a kínai befolyásszerzés területe, ahol egyre gyakrabban bukkannak fel a keleti nagyhatalom járművei, ezzel veszélyeztetve Japán érdekeit. Tokió úgy véli, hogy drónokkal képes lehet a szükséges fölényt elérni a térségben.

