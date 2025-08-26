Valóságos versenyfutás indult a keleti katonai hatalom kegyeiért: összecsap a két dróngyártó óriás

Japán az elmúlt években szakított a korábbi pacifista politikájával és védelmi fejlesztéseket indított. Erre az elhatározásra egyszerre több megfontolás is késztette, kezdve a szomszédos Kína gyorsan növekvő befolyásától, egészen a nagy szövetséges, az Egyesült Államok nyomásától. A szigetország a növekedést a saját védelmi ipari teljesítményének feltekerése mellett külföldi vásárlásokból is meg akar erősíteni, ehhez
Tokiónak a modern hadviselésben elengedhetetlen drónképességeket is meg kell erősítenie.
Az ukrajnai háború bebizonyította, hogy a pilóta nélküli eszközök kimagasló szereppel fognak bírni a jövő konfliktusainál, ez pedig előnyös helyzetbe hozta Törökországot és Izraelt is. A Közel-Kelet két hatalma kiemelt figyelmet fordított a drónok fejlesztésére, ez pedig most komoly exportlehetőségeket rejt magában. Kifejezetten az olyan nagy gazdaságok, mint Japán lehetnek különösen jövedelmezőek.
Törökország a maga részéről a Bayraktar TB2-es drónt kínálja megvételre Tokiónak, míg Izrael a Heron 2-est. Érdekesség, hogy ezeket szemben álló atomhatalmaknak is értékesítették, Ankara Pakisztánnak, míg Jeruzsálem Indiának adta el a saját eszközeit. A japán önvédelmi erők (JDSM) bejelentése szerint mindkét opciót megvizsgálják mielőtt határoznának.
A Heron Mk II tesztelése és értékelése a 2024-es pénzügyi évben fejeződött be, míg a Bayraktar TB2 demonstrációs tesztjei a jelenlegi pénzügyi évben várhatóan befejeződnek
– mondta a védelmi minisztérium szóvivője.
Nem kis üzletről van szó, összesen 670 millió dollárnyi jent különít el Tokió pilóta nélküli drónok beszerzésére. A szigetországnak kiemelt szempontja, hogy a pénzéért olyan eszközöket tudjon vásárolni, amelyek hírszerzési, megfigyelési, felderítő, de akár csapásmérő képességekkel is rendelkezzenek, kifejezetten a tengeri területek felett. Ez a rész ugyanis egyre inkább a kínai befolyásszerzés területe, ahol egyre gyakrabban bukkannak fel a keleti nagyhatalom járművei, ezzel veszélyeztetve Japán érdekeit. Tokió úgy véli, hogy drónokkal képes lehet a szükséges fölényt elérni a térségben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Sosem lesz vége - Megint elakadtak a gázai béketárgyalások
Most Jeruzsálemnél pattog a labda.
Itt az MNB indoklása a kamatdöntésről!
Nem jött el a kamatcsökkentés ideje.
Szomorú rekord: az erdőtüzek elképesztő pusztítást vittek véghez az Európai Unióban
Egyre súlyosabb a probléma.
Ezt nem így tervezték: NATO-tagállam területén csapódott be az ukrán drón, ez áll az eset hátterében
Egy nagyváros közelében zuhant le.
Nagyot menetelt az izgalmas befektetés, de most már jobb lesz vigyázni
Közel 30 százalék fél év alatt.
Most mindenki megmondhatja a tutit az Otthon Startról: áldás vagy átok a kormány új hitele?
Itt a lehetőség a kendőzetlen véleménynyilvánításra.
Ingatlanpiaci elemzőt keres a Portfolio, jelentkezz hozzánk!
Rengeteg tanulási és fejlődési lehetőséggel várunk.
Olaszország is megsarcolhatja a bankokat, esnek a részvényárfolyamok
Zuhan az Intesa és az UniCredit.
Gyermekáldás és lakásvásárlás előtt álltok? A Babaváró és az Otthon Start brutál erős kombó lehet
Gyermeket váró, vagy tervező házaspárok számára valóságos áldás lehet a Babaváró hitel és az Otthon Start program kombinálása. A két támogatás együttes igénybevételével akár 61 mill
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Trump Signs Stablecoin Law - But Can We Stabilize the Stablecoin?
In a landmark move, the United States has passed a long-awaited law regulating stablecoins, signalling a turning point for digital assets pegged to the U.S. dollar. What if making stablecoins more stable o
Zsugorodó világ, táguló tudomány - együttműködés és rivalizálás a fejlődés motorjaként
Verseny vagy együttműködés? A tudomány és technológia fejlődését évszázadokon át ez a kettősség hajtotta előre. Ma a világ zsugorodóban, az elmúlt évtizedekben egyre több a közös kut
A születés időzítése: amikor a focista apa a naptárhoz nyúl
A sportban és az oktatásban is régóta ismert jelenség, hogy az év elején született gyerekek előnyben vannak az év végén születettekkel szemben. Miért ne időzítenénk gyerekeink születésé
Indul a verseny a jövő energiájáért - Megnyílt az EKFI 2025 pályázat!
Olyan energetikai problémáról tudsz, amit csak te vagy képes megoldani? Ha igen, akkor most itt az idő, hogy megmutasd.
Az AI új jelentése: All-In
Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post
Az európai sikerország is lecsap a bankokra, mégis mi folyik itt?
Mi történik a pénzzel Lengyelországban?
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.