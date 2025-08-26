Videó: kitört Európa legnagyobb tűzhányója

Hétfőn késő este ismét kitört az Etna, a hatóságok a legmagasabb szintű légi közlekedési figyelmeztetést adták ki.

Európa legnagyobb tűzhányója, a Földközi-tenger partján fekvő Szicília szigetén található Etna hétfőn éjszaka kezdett el ismét hamut szórni. Az Olasz Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV) közlése szerint még nem lehetett megbecsülni a hamuoszlop magasságát.

Il respiro della terra, la colata lavica scende lenta mentre le esplosioni #stromboliane dominano il #cratere. #etna pic.twitter.com/7PydefcuPO https://twitter.com/hashtag/stromboliane?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Val Anton - it (@citiesval) August 25, 2025

A légi forgalomra a legmagasabb riasztási szintet adták ki. Catania nemzetközi repülőtere egyelőre nyitva van.

A folyamatos megfigyelés alatt álló több mint 3300 méter magas Etna utoljára mintegy két hete, augusztus 10-én tört ki.

