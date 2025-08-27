A legnagyobb titokban alakul a Kína-ellenes szövetség: ez nem fog tetszeni Pekingnek

A keleti nagyhatalom egyre nagyobb befolyásra tesz szert az indo-csendes-óceáni térségben, ez pedig több ország számára is fenyegetést jelent, ezért szorosabbra fűzné a kapcsolatait az Egyesült Államokkal védelmi-biztonsági szempontból. Az egyik ilyen a Fülöp-szigetek, ráadásul Manilának komoly területi vitája is van Pekinggel a Dél-kínai-tengeren. Az ország egyre inkább úgy ítéli meg, hogy egy körvonalazódó amerikai-kínai konfliktus esetén nem tudna kimaradni, ezért szükséges a biztonsági szövetségi hálóját megerősíteni. Ennek egyik újabb állomása, hogy Tajvannal erősítik meg a védelmi kapcsolatokat.

A Fülöp-szigetek lassan és nem hivatalosan bevonja Tajvant az ország és a régió védelmi architektúrájába

– mondta el egy Fülöp-szigeteki kormányzati forrás a japán lapnak.

Ennek része, hogy a katonai vezetők fokozzák az egymás közötti kommunikációt, immár a legmagasabb szinten is. A „kvázi független” Tajvannal eddig is volt együttműködés bizonyos területeken, így a parti őrségek tartottak közös gyakorlatokat, most ennél magasabb szintre emelik ezeket. Az elismerést megelőzte, hogy a Fülöp-szigetek 2025 tavaszán az Egyesült Államokkal közösen megtartotta az éves Balikatan hadgyakorlatát, ezen pedig tajvani katonai megfigyelők is részt vettek.

Tajvan kérdése egyre szorongatóbbá kezd válni, mivel Kína a saját területének tekintett szigetet egyre határozottabban fenyegeti. Manila erre reagálva a Dél-kínai-tenger partvidékére telepít katonai bázisokat, amelyek közel esnek egy potenciális háborúhoz.

Amerikai források korábban arról számoltak be, hogy Peking 2027-ben indíthat inváziót Tajvan ellen.

Ezt erősítette meg Hszi Csin-ping kínai elnök szavai is, aki szintén ezt az időpontot jelölte meg a hadsereg modernizálásának határaként.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 08. 27. Berobbant a versenyfutás a világ egyik legfeszültebb térségében: saját fegyverét fordítják Amerika ősellensége ellen

Címlapkép forrása: U.S. Marine Corps photo by Sgt. Samuel Fletcher, Public domain, via Wikimedia Commons