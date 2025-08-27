A legnagyobb titokban alakul a Kína-ellenes szövetség: ez nem fog tetszeni Pekingnek

A keleti nagyhatalom egyre nagyobb befolyásra tesz szert az indo-csendes-óceáni térségben, ez pedig több ország számára is fenyegetést jelent, ezért szorosabbra fűzné a kapcsolatait az Egyesült Államokkal védelmi-biztonsági szempontból. Az egyik ilyen a Fülöp-szigetek, ráadásul Manilának komoly területi vitája is van Pekinggel a Dél-kínai-tengeren. Az ország egyre inkább úgy ítéli meg, hogy egy körvonalazódó amerikai-kínai konfliktus esetén nem tudna kimaradni, ezért szükséges a biztonsági szövetségi hálóját megerősíteni. Ennek egyik újabb állomása, hogy Tajvannal erősítik meg a védelmi kapcsolatokat.
A Fülöp-szigetek lassan és nem hivatalosan bevonja Tajvant az ország és a régió védelmi architektúrájába
– mondta el egy Fülöp-szigeteki kormányzati forrás a japán lapnak.
Ennek része, hogy a katonai vezetők fokozzák az egymás közötti kommunikációt, immár a legmagasabb szinten is. A „kvázi független” Tajvannal eddig is volt együttműködés bizonyos területeken, így a parti őrségek tartottak közös gyakorlatokat, most ennél magasabb szintre emelik ezeket. Az elismerést megelőzte, hogy a Fülöp-szigetek 2025 tavaszán az Egyesült Államokkal közösen megtartotta az éves Balikatan hadgyakorlatát, ezen pedig tajvani katonai megfigyelők is részt vettek.
Tajvan kérdése egyre szorongatóbbá kezd válni, mivel Kína a saját területének tekintett szigetet egyre határozottabban fenyegeti. Manila erre reagálva a Dél-kínai-tenger partvidékére telepít katonai bázisokat, amelyek közel esnek egy potenciális háborúhoz.
Amerikai források korábban arról számoltak be, hogy Peking 2027-ben indíthat inváziót Tajvan ellen.
Ezt erősítette meg Hszi Csin-ping kínai elnök szavai is, aki szintén ezt az időpontot jelölte meg a hadsereg modernizálásának határaként.
Címlapkép forrása: U.S. Marine Corps photo by Sgt. Samuel Fletcher, Public domain, via Wikimedia Commons
Nagy lépésre készül a 4iG egy brazil céggel
Nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írt alá a két cég.
A legnagyobb titokban alakul a Kína-ellenes szövetség: ez nem fog tetszeni Pekingnek
Egyre közelebb a két katonai hatalom.
Rekordot döntött a Lego
A vállalat eközben bővíti gyártóüzemét hazánkban.
Jó hírt kapott a Boeingtől a Ryanair: gyorsabban érkeznek a várva várt gépek
A légitársaság "nagyon elégedett".
Micsoda? 100 milliós hitelösszeg az Otthon Start Programban? – Mutatjuk, hogyan lehetséges
Aranyat érhet egy adóstárs, aki viszont csak házastárs vagy szülő lehet.
Putyin nyerte a Trump-India csörtét
Mától hivatalosak a terhek.
Darabokra szedik, majd újra összerakják az amerikai haderő ékét - Átalakul a haditengerészet
Egy iroda alá hozzák a kutatás-fejlesztést.
Pusztító földcsuszamlás a híres zarándokhelyen: 30 halálos áldozat
Ítéletidő söpör végig Indiában.
Az USA adósság mögötti árnyékkereslet felemelkedése
Az amerikai államkötvények piacán a hedge fundok és a stabil érmék kibocsátói egyre fontosabbá válnak a napi árazásban. Ezek a szereplők gyakran a rövid távú profitra és piaci feltételek
A világ legnagyobb kibocsátói
A világ szén-dioxid- és metánkibocsátásának jelentős részéért csupán néhány vállalat tehető felelőssé. Mai bejegyzésünkben velük foglalkozunk.
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Gyermekáldás és lakásvásárlás előtt álltok? A Babaváró és az Otthon Start brutál erős kombó lehet
Gyermeket váró, vagy tervező házaspárok számára valóságos áldás lehet a Babaváró hitel és az Otthon Start program kombinálása. A két támogatás együttes igénybevételével akár 61 mill
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Trump Signs Stablecoin Law - But Can We Stabilize the Stablecoin?
In a landmark move, the United States has passed a long-awaited law regulating stablecoins, signalling a turning point for digital assets pegged to the U.S. dollar. What if making stablecoins more stable o
Zsugorodó világ, táguló tudomány - együttműködés és rivalizálás a fejlődés motorjaként
Verseny vagy együttműködés? A tudomány és technológia fejlődését évszázadokon át ez a kettősség hajtotta előre. Ma a világ zsugorodóban, az elmúlt évtizedekben egyre több a közös kut
Indul a verseny a jövő energiájáért - Megnyílt az EKFI 2025 pályázat!
Olyan energetikai problémáról tudsz, amit csak te vagy képes megoldani? Ha igen, akkor most itt az idő, hogy megmutasd.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?
Az európai sikerország is lecsap a bankokra, mégis mi folyik itt?
Mi történik a pénzzel Lengyelországban?
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.