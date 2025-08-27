  • Megjelenítés
Amerikai támadástól tart Oroszország nagy barátja - Riasztották a hadihajókat
Globál

Amerikai támadástól tart Oroszország nagy barátja - Riasztották a hadihajókat

Portfolio
Venezuela hadihajókat és drónokat vezényelt a partvidékére, miután az Egyesült Államok három rombolót küldött a térségbe, hogy nyomást gyakoroljon Nicolás Maduro elnökre - írta a CBS News.

Vladimir Padrino védelmi miniszter közösségi médiában közzétett videójában jelentette be a "jelentős" dróntelepítést és a haditengerészeti járőrözést Venezuela karibi partvidékén, beleértve "nagyobb hajók bevetését északabbra, a területi vizeken".

Az intézkedés az Egyesült Államokkal miatt történt;

Washington a múlt héten három irányított rakétákkal felszerelt rombolót és 4000 tengerészgyalogost küldött Venezuela felé, hivatalosan a kábítószer-kereskedelem visszaszorítása céljából.

Kedden egy amerikai forrás közölte az AFP-vel, hogy Donald Trump elnök további két hajót küld a Karib-térségbe a drogkartellek elleni fellépés érdekében. Az USS Erie irányított rakétás cirkáló és az USS Newport News nukleáris meghajtású gyorstámadó tengeralattjáró a jövő héten érkezik a térségbe.

A látványos katonai erődemonstráció ellenére az elemzők nem tartják valószínűnek, hogy az Egyesült Államok inváziót indítana vagy csapást mérne Venezuelára.

Kapcsolódó cikkünk

Megkongtatta a vészharangot Amerika legfőbb riválisa: rombolók tartanak az olajhatalom felé

Egyre durvul a bődületes adok-kapok: több milliós mozgósítás a válasz Donald Trump katonai fenyegetésére

Kiadta a parancsot Donald Trump: azonnal bevetésre indulnak a rettegett rombolóhajók

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
patriot
Globál
Vízválasztó pillanat: felavatták az Acélkupola védelmi rendszert
Pénzcentrum
Emelhetik a sebességhatárokat Magyarországon? Itt már 150-el lehet menni a pályán szeptembertől
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility