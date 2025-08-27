Amerikai támadástól tart Oroszország nagy barátja - Riasztották a hadihajókat

Vladimir Padrino védelmi miniszter közösségi médiában közzétett videójában jelentette be a "jelentős" dróntelepítést és a haditengerészeti járőrözést Venezuela karibi partvidékén, beleértve "nagyobb hajók bevetését északabbra, a területi vizeken".

Az intézkedés az Egyesült Államokkal miatt történt;

Washington a múlt héten három irányított rakétákkal felszerelt rombolót és 4000 tengerészgyalogost küldött Venezuela felé, hivatalosan a kábítószer-kereskedelem visszaszorítása céljából.

Kedden egy amerikai forrás közölte az AFP-vel, hogy Donald Trump elnök további két hajót küld a Karib-térségbe a drogkartellek elleni fellépés érdekében. Az USS Erie irányított rakétás cirkáló és az USS Newport News nukleáris meghajtású gyorstámadó tengeralattjáró a jövő héten érkezik a térségbe.

A látványos katonai erődemonstráció ellenére az elemzők nem tartják valószínűnek, hogy az Egyesült Államok inváziót indítana vagy csapást mérne Venezuelára.

