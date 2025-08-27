  • Megjelenítés
Béke Ukrajnában: az oroszok hallani sem akarnak a NATO legújabb ötletéről
Béke Ukrajnában: az oroszok hallani sem akarnak a NATO legújabb ötletéről

Portfolio
Oroszország semmiképpen nem akar NATO-katonákat látni Ukrajna területén sem most, sem a háború után – jelentette Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Az orosz sajtófőnök azt mondta, hogy Moszkva „negatív attitűddel” áll hozzá ahhoz a kérdéshez, hogy „európai katonák” biztosítsák Ukrajna védelmét a háború után, hiszen

az erre vállalkozó európai országok mind NATO-tagok.

Nincs olyan, hogy európai hadsereg, olyan van csak, hogy egyes európai országok hadseregei. A legtöbb ilyen ország NATO-tagállam. A NATO katonai infrastruktúrájának terjeszkedése Ukrajnában volt a mostani konfliktus egyik kiváltó oka”

– mondta Peszkov.

Az Egyesült Államok és európai szövetségeseik azon ötletelnek időről időre, hogy a háború utáni „biztonsági garanciák” jegyében katonákat küldenének Ukrajnába egy újabb orosz támadás elrettentése végett.

