Drámai jóslat érkezett: súlyos végkimenetele lenne, ha háború indulna a NATO két hatalma között

Erhan Afyoncu, a török Nemzeti Védelmi Egyetem rektora hétfőn televíziós nyilatkozatában kijelentette, hogy Görögország nem lenne képes háborút nyerni Törökországgal szemben. A 2016 óta az intézményt vezető történész szerint Törökország jóval több tisztet képez, mint Athén, ami előnyt jelentene egy esetleges konfliktusban. Elmondása szerint négyszer annyi hallgatót vesznek fel, mint a Görög Haditengerészeti Akadémia, de más területeken is masszív az előnyük. A rektor hangsúlyozta azt is, hogy Görögországnak nincs esélye felzárkózni Törökország képességeihez. Mindkét országnak ugyanannyi - 16 - fregattja van, viszont Törökország lakossága nyolcszor nagyobb Görögországénál.

Ha ennyi repülőgépet, fregattot és fegyvert vásárolsz, a nemzeted erőforrásait olyan háborúra költöd, amit nem tudsz megnyerni

- jelentette ki, hozzátéve, hogy véleménye szerint a párbeszéd, nem pedig a katonai konfliktus a megoldás a két állam közötti feszültségekre.

Afyoncu szerint Görögországnak bár vannak fegyverei és felszerelései, hiányoznak a tisztjei ezek működtetéséhez. Példaként említette Görögország nemrég vásárolt francia hajóit, amelyek szerinte feleslegesek, mert nincs elég tiszt az üzemeltetésükhöz.

Törökország és Görögország régóta fennálló vitákkal rendelkezik a Kelet-Mediterráneumban és az Égei-tengeren, mindkét ország tagja a NATO-nak.

A feszültségek a területi vizek és kizárólagos gazdasági övezetek elhatárolása, valamint a demilitarizált görög szigetek státusza körül forognak. A kapcsolatok különösen feszültek voltak 2020 és 2023 között, de enyhültek, miután Recep Tayyip Erdogan török elnök és Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök megállapodtak a párbeszéd megnyitásáról és találkozók sorozatának megtartásáról a függőben lévő kérdések megoldása érdekében.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 08. 26. Valóságos versenyfutás indult a keleti katonai hatalom kegyeiért: összecsap a két dróngyártó óriás

Címlapkép forrása: U.S. Department of State from United States via Wikimedia Commons