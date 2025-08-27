  • Megjelenítés
Drasztikus lépést jelentett be Donald Trump: senkinek sem kegyelmezne az amerikai fővárosban
Drasztikus lépést jelentett be Donald Trump: senkinek sem kegyelmezne az amerikai fővárosban

Donald Trump halálbüntetést helyezett kilátásba bárki ellen, aki Washingtonban, az Egyesült Államok fővárosában gyilkosságot követ el a jövőben - az amerikai elnök erről kormányának nyilvános ülésén beszélt kedden.

Az elnök a kabinetülésen áttekintette a fővárosban augusztus első felében indított közbiztonsági intézkedéssorozatot, aminek keretében több mint 2000 ezer nemzeti gárdistát Washington D.C-be vezényelt – beleértve republikánus vezetésű államok egyenruhásait is –, és a nem tagállamnak minősülő főváros rendőrségét átmeneti időre szövetségi irányítás alá vonta.

A Washington Post szerint Trump kijelentette, kongresszusi jóváhagyással kiterjesztené a rendőrség föderalizálására vonatkozó 30 napos határidőt. Emellett kifejtette,

ha valaki megöl valakit a fővárosban, Washingtonban, akkor halálbüntetést fogunk kérni. Ez nagyon erős megelőző intézkedés.

A halálbüntetés kiterjesztése azonban jogszabályi változtatásokat igényelne, nem elég, hogy trump ezt mondja:

Washington D.C-ben a legtöbb emberölési bűncselekmény a helyi büntetőtörvénykönyv hatálya alá esik, 1981-ben pedig az önkormányzati tanács eltörölte a halálbüntetést. Szövetségi ügyészek az ő hatáskörükbe tartozó perek bizonyos részében kérhetnek halálbüntetést, de nem mindegyikben, és ezt a jelenlegi gyakorlat alapján az igazságügyi miniszternek is jóvá kell hagynia. További akadály, hogy az ügyet tárgyaló esküdtszéknek is egyhangúan támogatnia kell annak kiszabását ítélethozatalkor.

1992-ben a Kongresszus népszavazást írt ki D.C-ben arról, hogy visszaállítsák-e a halálbüntetést, de a fővárosi választók nagy többséggel nemet mondtak erre. Legutóbb 2003-ban kértek szövetségi ügyészek halálbüntetést Washingtonban, de az esküdtszék megosztott volt, és életfogytiglani börtönbüntetéssel zárult az eljárás.

Donald Trump a kabinetülésen mindenesetre arról is beszámolt, hogy a közbiztonság javítása érdekében megkezdett akció révén két hét alatt ezernél is több embert vettek őrizetbe bűncselekmény elkövetése miatt, vagy annak gyanújával, köztük törvénytelenül az országban tartózkodó bűnelkövetőket, valamint illegálisan tartott fegyverek tucatjait kobozták el.

A washingtoni bűnelkövetési statisztika szerint augusztus 11-ét követően csaknem két héten át nem történt emberölés a város területén, az első ilyen eset miatt kedden indult nyomozás.

Az amerikai elnök januári hivatalba lépése óta a hetedik ülést tartotta a teljes kabinetje számára. A második Trump-adminisztráció újítása, hogy a megbeszélések nagy része nyilvános, élő közvetítésben követhető, a jelen lévő fehér házi tudósítók pedig hosszasan kérdezhetnek az elnöktől és a kormánytagoktól. A mostani esemény elején mintegy 45 percig Trump beszélt, ezt követően pedig több kabinettag dicsérő szavakkal illette a republikánus zászlóvivőt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

