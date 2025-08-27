Egyre nagyobb a feszültség: Oroszország szomszédja már inváziót emleget

Szovjet megszállást, orosz inváziót és Ukrajna területi egységének támogatását emlegette Ilham Alijev azerbajdzsáni elnök – egy moszkvai véleményvezér elítélő választ adott a kijelentésekre.

Oroszország és Azerbajdzsán viszonya folyamatosan romlott az elmúlt hónapokban, Baku már pénzt is küldött Ukrajnának, Ilham Alijev azeri elnök pedig nemrég beszédet tartott, melyben a Szovjetunió Azerbajdzsán elleni inváziójáról, majd ezt követő szovjet megszállásról beszélt.

„Ha invázió történt, hogy lehet, hogy az édesapja, Hejdar Alijev vezette sok éven át Azerbajdzsánt?” – vetette fel a kérdést Telegram-csatornáján Marina Ahmedova orosz „emberjogi aktivista,” újságíró, véleményvezér az MK.ru cikke szerint.

Ha a Szovjetunió megszálló erőit vezette, Ilham Alijev a megszállók utódja?”

– veti fel a kérdést az orosz aktivista-influenszer.

Hejdar Alijev 1969 és 1982, majd 1993 és 2003 között vezette Azerbajdzsánt. Utána fia, Ilham Alijev vette át a hatalmat a kaukázusi országban. Azerbajdzsán egyébként tényleg azután lett a Szovjetunió tagja, hogy a vörös hadsereg 1920-ban inváziót indított ellene.

