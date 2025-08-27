Elfogyott Brüsszel türelme: példátlan csapás készül Oroszország ellen

Az uniós külügyminiszterek a héten Koppenhágában találkoznak, ahol várhatóan megvitatják az Oroszországgal szembeni lehetséges büntetőintézkedések körét. Téma lehet a 2023-ban elfogadott, de eddig még nem alkalmazott úgynevezett szankció-megkerülés elleni eszköz használata is.
Ez az eszköz megtilthatja bizonyos áruk exportját, szállítását vagy átadását olyan harmadik országoknak, amelyek segítik az oroszoknak a meglévő szankciók kijátszását.
A tárgyalásokon szó lesz az orosz olaj- és gázszektort, valamint a pénzügyi ágazatot célzó további szankciókról, illetve az orosz áruk behozatalának és kivitelének további korlátozásáról is. Ezeket a megbeszéléseket többnyire informális keretek között tartják.
Az EU korábban tartózkodott a másodlagos szankciók bevezetésétől, különösen a Trump-adminisztráció részéről érkező kritikák miatt. Azonban az Oroszország elleni új szankciós csomag előkészítése során - amelynek néhány héten belül készen kell állnia - úgy tűnik, az EU elérte a közvetlen orosz célpontok elleni szankciók határait.
Trump maga is másodlagos vámokat vetett ki Indiára, amiért orosz nyersolajat vásorolnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
