Elfogyott Brüsszel türelme: példátlan csapás készül Oroszország ellen
Másodlagos szankciók bevezetését fontolgatja az Európai Unió Oroszországgal szemben, vagyis az orosz hadigépezet visszafogása érdekében azokat az országokat büntetnék meg, melyek segítenek Moszkvának a meglévő szankciók kijátszásában - írta a Bloomberg.

Az uniós külügyminiszterek a héten Koppenhágában találkoznak, ahol várhatóan megvitatják az Oroszországgal szembeni lehetséges büntetőintézkedések körét. Téma lehet a 2023-ban elfogadott, de eddig még nem alkalmazott úgynevezett szankció-megkerülés elleni eszköz használata is.

Ez az eszköz megtilthatja bizonyos áruk exportját, szállítását vagy átadását olyan harmadik országoknak, amelyek segítik az oroszoknak a meglévő szankciók kijátszását.

A tárgyalásokon szó lesz az orosz olaj- és gázszektort, valamint a pénzügyi ágazatot célzó további szankciókról, illetve az orosz áruk behozatalának és kivitelének további korlátozásáról is. Ezeket a megbeszéléseket többnyire informális keretek között tartják.

Az EU korábban tartózkodott a másodlagos szankciók bevezetésétől, különösen a Trump-adminisztráció részéről érkező kritikák miatt. Azonban az Oroszország elleni új szankciós csomag előkészítése során - amelynek néhány héten belül készen kell állnia - úgy tűnik, az EU elérte a közvetlen orosz célpontok elleni szankciók határait.

Trump maga is másodlagos vámokat vetett ki Indiára, amiért orosz nyersolajat vásorolnak.

Kapcsolódó cikkünk

Újabb lépések a Putyin–Zelenszkij-találkozó felé, gazdasági háborút helyezett kilátásba Trump Moszkva ellen – Háborús híreink szerdán

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

