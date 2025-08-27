  • Megjelenítés
Elkezdődött: teljesen kiüríti Gázavárost az izraeli hadsereg
MTI
Gázaváros kiürítése elkerülhetetlen - írta az izraeli hadsereg arab nyelvű szóvivője, Avicsáj Edri szerdán az X közösségi felületen.

A palesztin város lakóinak vitatott áttelepítésére már meg is kezdték az előkészületeket.

Edri szerint ennek keretében előkészületeket tettek humanitárius központok létesítésére, továbbá sátrakat is szállítottak.

Izrael már korábban nyilvánosságra hozta Gázaváros elfoglalására vonatkozó terveit. A várost nagyjából egymillióan lakják, őket

a palesztin övezet déli részébe telepítenék át sátortáborokba.

Edri bejegyzésében mindenekelőtt a Gázai övezet északi részén élőkhöz fordult. Hangsúlyozta, minden család, amely átköltözik délre, "átfogó humanitárius segítséghez" jut majd.

Edri egyben visszautasította azokat a szóbeszédeket, miszerint a Gázai övezet déli részén nem volna hely az áttelepítendő palesztinok számára. Mint írta, "kiterjedt szabad térségek" állnak rendelkezésre, így például a központi menekülttáborokban és az al-Mavásziban kialakított "humanitárius zónában".

Segélyszervezetek többször bírálták a térségben uralkodó katasztrofális állapotokat.

