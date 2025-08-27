  • Megjelenítés
FONTOS Végre kiderült, ki robbantotta fel az Északi Áramlat gázvezetéket
Fegyverkezik Európa: hamarosan csúcsmodern amerikai rakétákat gyárthat a Rheinmetall
Fegyverkezik Európa: hamarosan csúcsmodern amerikai rakétákat gyárthat a Rheinmetall

A Lockheed Martin tárgyalásokat folytat a német Rheinmetall vállalattal fejlett rakéták, köztük ATACMS és Hellfire rakéták gyártásáról Észak-Németországban - írta meg a Seeking Alpha.

Dennis Goege, a Lockheed európai műveleteinek vezetője a WirtschaftsWoche magazinnak nyilatkozva elmondta, hogy

a tárgyalások a termelés bővítéséről folynak a Rheinmetall növekvő unterlüßi létesítményében.

A gyártandó rendszerek pontos listája még nem végleges.

Az együttműködés a két vállalat között 2024-ben aláírt szándéknyilatkozatra épül. Áprilisban a Lockheed és a Rheinmetall bejelentette, hogy mélyítik együttműködésüket: az amerikai csoport rakéta- és rakétatechnológiát szállít, míg a Rheinmetall a gyártási és értékesítési feladatokat látja el Európában.

A Rheinmetall, amely idén kezdte meg a Lockheed F-35 vadászgépének törzselemeit gyártani, nem kívánt nyilatkozni a hírről.

Címlapkép forrása: Portfolio

