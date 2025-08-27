  • Megjelenítés
Irán nem érti, mi a baj azzal, hogy zsinagógákat robbantgat Ausztráliában
Irán nem érti, mi a baj azzal, hogy zsinagógákat robbantgat Ausztráliában

Az iráni külügyminisztérium elítélte Ausztráliának azt a keddi döntését, amellyel kiutasította nagykövetét az országból, ami szerinte indokolatlan és ellentétes a kétoldalú hagyományokkal.

Az iráni nagykövet és három munkatársának kiutasítását Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök jelentette be kedden, miután az ausztrál belföldi hírszerzés, az Ausztrál Biztonsági Hírszerző Szervezet (ASIO) felfedte:

az iráni kormány állt a decemberben a melbourne-i Addas Israel zsinagóga, illetve októberben egy Sydney-i zsinagóga elleni támadás mögött.

Anthony Albanese közölte azt is, hogy a teheráni ausztrál nagykövetség felfüggesztette működését, és minden diplomata biztonságban van egy harmadik országban.

Az iráni külügyminisztérium felszólította Ausztráliát, hogy vizsgálja felül "rossz döntését", és arra figyelmeztetett, hogy Teherán válaszintézkedéseket hozhat. A mostani az első alkalom a második világháború óta, hogy Ausztrália kiutasított egy nagykövetet - nyilatkozta Penny Wong ausztrál külügyminiszter, aki azonban megjegyezte, hogy országa továbbra is fenntart bizonyos diplomáciai csatornákat Teheránnal. Egyben arra kérte az ausztrálokat, hogy ne utazzanak Iránba, és felszólította a perzsa államban tartózkodó összes ausztrált, hogy lehetőség szerint azonnal hagyják el az országot.

