  • Megjelenítés
FONTOS Jön az új MÁP Plusz, mutatjuk a friss kamatát
Készülődik a NATO új nagyágyúja - Robotokat szerez be a haderő
Globál

Készülődik a NATO új nagyágyúja - Robotokat szerez be a haderő

Portfolio
A finn hadsereg tendert indított robbanószerkezetek hatástalanítására alkalmas katonai robotok beszerzésére, miközben Európa-szerte egyre több haderő fejleszti harci robotikai képességeit - számolt be a Defense News.

A finn védelmi erők két különböző méretű robotmodellt kívánnak beszerezni, amelyek aknákat, fel nem robbant lőszereket és improvizált robbanóeszközöket fognak hatástalanítani.

A hadsereg logisztikai parancsnoksága szerint az eszközöket nem kizárólag otthon szeretnék használni, nemzetközi missziókban is bevetnék őket.

A kezdeti beszerzés négy robotra vonatkozik, valamint a hozzájuk tartozó pótalkatrészekre és a kezelők kiképzésére, de a tervek szerint később újabb nyolc eszköz is Helsinkihez kerülhet. A tender olyan járműveket ír elő, amelyek 300 kilogrammnál könnyebbek, lánctalpas futóművük van, vezeték nélkül irányíthatók, és legalább két robotkarral vannak felszerelve.

A beszerzés becsült értéke 14,3 millió euró.

Kapcsolódó cikkünk

Visszavezeti a katonai szolgálatot Németország – de van egy csavar a történetben

Drámai jóslat érkezett: súlyos végkimenetele lenne, ha háború indulna a NATO két hatalma között

Európa legnagyobb lőszergyárát nyitja meg a Rheinmetall

Címlapkép forrása: Philipp Guelland/Getty Images. A címlapkép illusztráció, a német InnoLab gyár drónjai láthatóak rajta.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
ukrán katona
Globál
Újabb lépések a Putyin–Zelenszkij-találkozó felé, gazdasági háborút helyezett kilátásba Trump Moszkva ellen – Háborús híreink szerdán
Pénzcentrum
Megszólalt a Wizz Air vezére: fókuszt vált a légitársaság, ezeket a járatokat vastagon érinti
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility