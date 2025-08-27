Készülődik a NATO új nagyágyúja - Robotokat szerez be a haderő

A finn védelmi erők két különböző méretű robotmodellt kívánnak beszerezni, amelyek aknákat, fel nem robbant lőszereket és improvizált robbanóeszközöket fognak hatástalanítani.

A hadsereg logisztikai parancsnoksága szerint az eszközöket nem kizárólag otthon szeretnék használni, nemzetközi missziókban is bevetnék őket.

A kezdeti beszerzés négy robotra vonatkozik, valamint a hozzájuk tartozó pótalkatrészekre és a kezelők kiképzésére, de a tervek szerint később újabb nyolc eszköz is Helsinkihez kerülhet. A tender olyan járműveket ír elő, amelyek 300 kilogrammnál könnyebbek, lánctalpas futóművük van, vezeték nélkül irányíthatók, és legalább két robotkarral vannak felszerelve.

A beszerzés becsült értéke 14,3 millió euró.

Címlapkép forrása: Philipp Guelland/Getty Images. A címlapkép illusztráció, a német InnoLab gyár drónjai láthatóak rajta.