Lezuhant az amerikai légierő legmodernebb csúcsgépe: most kiderültek a részletek
Globál

Lezuhant az amerikai légierő legmodernebb csúcsgépe: most kiderültek a részletek

Egy amerikai F-35-ös vadászgép pilótája 50 percen keresztül egyeztetett a levegőben a Lockheed Martin mérnökeivel, mielőtt katapultált volna a gépből, amely ezt követően lezuhant Alaszkában idén januárban - írta meg a CNN.

A baleset 2025. január 28-án történt az Eielson légibázison, ahol a 200 millió dolláros vadászgép megsemmisült, miközben a pilóta csak kisebb sérüléseket szenvedett. A légierő vizsgálata szerint a balesetet a hidraulikus rendszerben keletkezett jég okozta, amely megakadályozta a futóművek megfelelő működését. A jelentés részletezi, hogy felszállás után

a pilóta nem tudta teljesen behúzni a futóművet, majd amikor újra ki akarta engedni, az orrfutó ferdén, balra rögzült.

A probléma megoldására tett kísérletek során a repülőgép rendszere tévesen azt érzékelte, hogy a földön van.

Miután a pilóta végigment a hibaelhárítási protokollokon, konferenciahívást kezdeményezett a Lockheed Martin öt mérnökével, köztük szoftver-, repülésbiztonsági és futómű-specialistákkal. Ezt követően két „touch and go” leszállást kísérelt meg, hogy kiegyenesítse a beragadt orrfutót, de ezek nemcsak sikertelenek voltak, hanem a főfutóművek is befagytak. Ekkor a vadászgép érzékelői azt jelezték, hogy a gép a földön van, és a számítógépes rendszer átváltott „automatikus földi üzemmódba”. Ez irányíthatatlanná tette a repülőgépet, mivel úgy működött, „mintha a földön lenne, miközben repült”, ami miatt a pilóta kénytelen volt katapultálni.

A roncs vizsgálata során kiderült, hogy mind az orr-, mind

a jobb főfutómű hidraulikarendszerében lévő folyadék mintegy egyharmada víz volt, holott egyáltalán nem lett volna szabad vizet tartalmaznia.

A jelentés megjegyzi, hogy a Lockheed Martin már 2023 áprilisában, kilenc hónappal a baleset előtt kiadott egy karbantartási útmutatót az F-35-ös érzékelőinek extrém hideg időjárásban jelentkező problémáiról. A baleset idején -18 Celsius fok volt. A légierő balesetvizsgáló bizottsága arra a következtetésre jutott, hogy a balesethez hozzájárult „a személyzet döntéshozatala, beleértve a repülés közbeni konferenciahívás résztvevőit”, a „veszélyes anyagok programjának felügyeleti hiányosságai”, valamint a hidraulikafolyadék kezelésére vonatkozó eljárások nem megfelelő betartása.

Címlapkép forrása: Getty Images

