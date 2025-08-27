  • Megjelenítés
Megdicsérte Oroszországot a világ egyik legerősebb vezetője
Globál

Megdicsérte Oroszországot a világ egyik legerősebb vezetője

MTI
A kínai-orosz kapcsolatok a mai világban a legstabilabb, legérettebb és stratégiai szempontból a legjelentősebb nagyhatalmi viszonyt jelentik - jelentette ki Hszi Csin-ping kínai államfő Pekingben, ahol Vjacseszlav Vologyint, az orosz Állami Duma (parlamenti alsóház) elnökét fogadta - közölte szerdán a kínai állami média.

Hszi felidézte: májusban Moszkvában részt vett a második világháborús győzelem 80. évfordulóján tartott díszszemlén. Hozzátette: jövő héten Pekingben is megemlékezést rendeznek a második világháború ázsiai lezárásáról.

A kínai elnök emlékeztetett: Kína és a Szovjetunió súlyos áldozatokat hozott a fasizmus és a militarizmus legyőzéséért.

A két félnek fenn kell tartania a hagyományos barátságot, erősítenie kell a kölcsönös bizalmat, és bővítenie kell az együttműködést minden területen"

- fogalmazott.

Kapcsolódó cikkünk

Újabb lépések a Putyin–Zelenszkij-találkozó felé, gazdasági háborút helyezett kilátásba Trump Moszkva ellen – Háborús híreink szerdán

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
patriot
Globál
Vízválasztó pillanat: felavatták az Acélkupola védelmi rendszert
Pénzcentrum
Emelhetik a sebességhatárokat Magyarországon? Itt már 150-el lehet menni a pályán szeptembertől
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility