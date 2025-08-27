Megdicsérte Oroszországot a világ egyik legerősebb vezetője

A kínai-orosz kapcsolatok a mai világban a legstabilabb, legérettebb és stratégiai szempontból a legjelentősebb nagyhatalmi viszonyt jelentik - jelentette ki Hszi Csin-ping kínai államfő Pekingben, ahol Vjacseszlav Vologyint, az orosz Állami Duma (parlamenti alsóház) elnökét fogadta - közölte szerdán a kínai állami média.

Hszi felidézte: májusban Moszkvában részt vett a második világháborús győzelem 80. évfordulóján tartott díszszemlén. Hozzátette: jövő héten Pekingben is megemlékezést rendeznek a második világháború ázsiai lezárásáról.

A kínai elnök emlékeztetett: Kína és a Szovjetunió súlyos áldozatokat hozott a fasizmus és a militarizmus legyőzéséért.

A két félnek fenn kell tartania a hagyományos barátságot, erősítenie kell a kölcsönös bizalmat, és bővítenie kell az együttműködést minden területen"

- fogalmazott.

