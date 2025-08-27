  • Megjelenítés
Megjött a figyelmeztetés: katonai járművek lépnek be Magyarországra
Megjött a figyelmeztetés: katonai járművek lépnek be Magyarországra

A haditechnikai eszközöket szállító járművek augusztus 27-én, szerdán léptek be az ország területére Hegyeshalomnál, és az M1-es autópályán és a 82-es főúton haladtak tovább Várpalotára.

A szállítmány Várpalotáról három ütemben - szerdán, csütörtökön és pénteken - a 8-as főút, az M7-es autópálya, az MO-ás autóút és az M5-ös autópálya érintésével halad tovább a Pest vármegyei Táborfalvára.

A katonai eszközöket szállító járművek közlekedése miatt fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre van szükség az érintett útvonalakon az említett időpontokban.

A járművek, konvojok mérete és haladási módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól, ezért a Magyar Honvédség kéri a közlekedők együttműködését. A katonai menetoszlop tagjai közé behajtani veszélyes és tilos.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

