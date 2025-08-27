Kakha Kaladze, Tbiliszi polgármestere és a kormányzó Grúz Álom - Demokratikus Grúzia párt főtitkára egy médiainterjúban elmondta, hogy a nyugati képviselők közvetlenül a grúz miniszterelnöki hivatalt keresték meg ajánlatukkal.

A grúz miniszterelnöki hivatal közvetlen fenyegetéseket, zsarolást és sértéseket kapott – mindezt azért, hogy az országot rákényszerítsék egy »második front« megnyitására. Biztosítottak minket, hogy mindent megadnának, beleértve a katonai felszereléseket és segítségnyújtást is

– nyilatkozta Kaladze.

A polgármester hozzátette, hogy a hatóságok készek nyilvánosságra hozni e tárgyalások részleteit, ha szükséges állításaik alátámasztására, de „az ország érdekeit figyelembe véve egyelőre jobb, ha ezek az ügyek bizalmasak maradnak”. 2022. február 25-én Irakli Garibashvili akkori miniszterelnök bejelentette, hogy Grúzia nem vezet be szankciókat Oroszország ellen az ukrajnai válság miatt, nemzeti érdekekre hivatkozva. 2022 március elején Volodimir Zelenszkij visszahívta az ukrán nagykövetet Tbilisziből, válaszul Grúzia szankciókkal kapcsolatos álláspontjára.

A grúz kormányt több ország és a helyi ellenzéki pártok is bírálták, mivel Oroszországgal való együttműködéssel vádolták a hatóságokat. Az országban 2024-ben tartottak parlamenti választásokat, amelyet az oroszpárti Grúz Álom nyert meg, ám több jelentés is súlyos visszaéléseket jelentett. Többen azzal vádolták Tbiliszit, hogy Oroszország beavatkozásával alakult meg a kormány, ezt követően súlyos zavargások törtek ki Grúziában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: U.S. Army Europe, Sgt. 1st Class Robert Jordan, Public domain, via Wikimedia Commons