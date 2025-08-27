  • Megjelenítés
Nem áll le a Rheinmetall: hamarosan a hadihajó-bizniszbe is beszállhatnak
Nem áll le a Rheinmetall: hamarosan a hadihajó-bizniszbe is beszállhatnak

A Rheinmetall védelmi konszern a Naval Vessels Luerssen német hajógyártó felvásárlását tervezi a Bild német napilap szerdai jelentése szerint.

A Bild iparági forrásokra hivatkozva közölte, hogy a Luerssen család, a hajógyártó tulajdonosa, meg kíván válni hamburgi, wilhelmshaveni és wolgasti katonai hajógyáraitól, hogy a luxusjachtok építésére összpontosíthasson.

A lap szerint a Rheinmetall felügyelőbizottsága a következő hetekben tervezi megvitatni a vásárlást, bár egy bennfentes forrás megjegyezte, hogy

az üzlet még meghiúsulhat, mivel a Luerssen családnak jóvá kell hagynia azt.

A Bild jelentésével kapcsolatban Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója újságíróknak elmondta, hogy a vállalat mindig érdeklődik termékportfóliójának bővítése iránt, de további részleteket nem közölt.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

