Olyan valami tűnt fel a Balti-tenger felett, aminek nem kellett volna ott lennie – Akcióba léptek a német Eurofighterek

Az orosz katonai repülőgép elfogására a NATO-parancsnokság adott utasítást, mivel az Il-20-as kikapcsolt transzponderrel és a repülési terv benyújtása nélkül közlekedett nemzetközi vizek felett.

A német vadászgépek a Rostock-Laage légibázisról szálltak fel.

Csak az idén már ez már a tizedik alkalom volt, hogy a német légierő gépeit riadóztatni kellett a Balti-tengernél.

Orosz katonai gépek rendszeresen feltűnnek a Balti-tenger felett, amely Finnország és Svédország NATO-csatlakozása óta lényegében NATO-beltengerré vált: partjain Oroszország kizárólag az észak-atlanti szövetség tagjaival osztozik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images