Jermak a Telegram alkalmazáson közzétett üzenetében közölte, hogy Rusztem Umerov nemzetbiztonsági tanácsvezetővel együtt találkoztak a szaúdi védelmi miniszterrel és nemzetbiztonsági tanácsadóval.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden kijelentette, hogy Törökország, az Öböl-menti államok vagy európai országok adhatnának otthont a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatandó tárgyalásoknak.
Nem kizárt, hogy a mostani vizit annak jele, hogy Kijev Szaúd-Arábiában gondolkozik, mint a Zelenszkij-Putyin csúcs potenciális helyszíne.
Oroszország még mindig nem fogadta el hivatalosan az elnöki csúcstalálkozóra való felkérést.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Fegyverkezik Európa: hamarosan csúcsmodern amerikai rakétákat gyárthat a Rheinmetall
Alakul az együttműködés.
Begyújtotta a rakétákat a kedvelt megtakarítás, milliárdokat kaszáltak a szemfüles magyarok
Csúcson pörögnek az egészségpénztárak.
Rejtélyes útra indult Zelenszkij jobbkeze - Meg is van az elnöki csúcstalálkozó helyszíne?
Ez az ország adhat otthont a Zelenszkij-Putyin csúcsnak.
Béke Ukrajnában: az oroszok hallani sem akarnak a NATO legújabb ötletéről
Határozott vélemény Moszkvából.
Eséssel zárt a magyar tőzsde
Folytatódott a korrekció.
Úgy néz ki, máris kilőtték az ukránok hősies Leopard tankját
Épphogy megjelent a felvétel, az oroszok posztolták, hogy ért véget a bevetés.
Egyre nagyobb a káosz Indiában Trump vámjai miatt
Exportvállalatok sora kér nyíltan kormányzati segítséget.
Nagy változás jön a tőzsdéken, ezek a részvények lehetnek az új sztárok
Az S&P 500 szeptemberi átsúlyozása az év eddigi legnagyobb mozgásait hozhatja.
Építkeznél az Otthon Starttal? Rád speciális szabályok vonatkoznak, amikről tudnod kell!
Jó hír, hogy az Otthon Start Program nemcsak lakásvásárlásra, hanem építkezésre is felhasználható. Ám aki házat szeretne építeni a 3%-os hitelből, annak számolnia kell azzal, hogy ez jóva
Az USA adósság mögötti árnyékkereslet felemelkedése
Az amerikai államkötvények piacán a hedge fundok és a stabil érmék kibocsátói egyre fontosabbá válnak a napi árazásban. Ezek a szereplők gyakran a rövid távú profitra és piaci feltételek
A világ legnagyobb kibocsátói
A világ szén-dioxid- és metánkibocsátásának jelentős részéért csupán néhány vállalat tehető felelőssé. Mai bejegyzésünkben velük foglalkozunk.
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Trump Signs Stablecoin Law - But Can We Stabilize the Stablecoin?
In a landmark move, the United States has passed a long-awaited law regulating stablecoins, signalling a turning point for digital assets pegged to the U.S. dollar. What if making stablecoins more stable o
Zsugorodó világ, táguló tudomány - együttműködés és rivalizálás a fejlődés motorjaként
Verseny vagy együttműködés? A tudomány és technológia fejlődését évszázadokon át ez a kettősség hajtotta előre. Ma a világ zsugorodóban, az elmúlt évtizedekben egyre több a közös kut
Indul a verseny a jövő energiájáért - Megnyílt az EKFI 2025 pályázat!
Olyan energetikai problémáról tudsz, amit csak te vagy képes megoldani? Ha igen, akkor most itt az idő, hogy megmutasd.
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?
Az európai sikerország is lecsap a bankokra, mégis mi folyik itt?
Mi történik a pénzzel Lengyelországban?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.