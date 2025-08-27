  • Megjelenítés
FONTOS Végre kiderült, ki robbantotta fel az Északi Áramlat gázvezetéket
Rejtélyes útra indult Zelenszkij jobbkeze - Meg is van az elnöki csúcstalálkozó helyszíne?
Rejtélyes útra indult Zelenszkij jobbkeze - Meg is van az elnöki csúcstalálkozó helyszíne?

Ukrajna elnöki hivatalának vezetője, Andrij Jermak szerdán bejelentette, hogy Rijádban tárgyal "Szaúd-Arábia részvételéről" az ukrajnai béketeremtésben.

Jermak a Telegram alkalmazáson közzétett üzenetében közölte, hogy Rusztem Umerov nemzetbiztonsági tanácsvezetővel együtt találkoztak a szaúdi védelmi miniszterrel és nemzetbiztonsági tanácsadóval.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden kijelentette, hogy Törökország, az Öböl-menti államok vagy európai országok adhatnának otthont a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatandó tárgyalásoknak.

Nem kizárt, hogy a mostani vizit annak jele, hogy Kijev Szaúd-Arábiában gondolkozik, mint a Zelenszkij-Putyin csúcs potenciális helyszíne.

Oroszország még mindig nem fogadta el hivatalosan az elnöki csúcstalálkozóra való felkérést.

Újabb lépések a Putyin–Zelenszkij-találkozó felé, gazdasági háborút helyezett kilátásba Trump Moszkva ellen – Háborús híreink szerdán

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

