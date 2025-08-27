Soros Györgynek szegezett fenyegető üzenetet Donald Trump: lecsaphat a milliárdosra az elnök bosszúja?

Donald Trump amerikai elnök azt követelte, hogy vonják büntetőjogi felelősségre a magyar származású, Egyesült Államokban élő milliárdost, Soros Györgyöt és fiát - írja a Reuters.

Donald Trump a Truth Social-oldalán szerdán közzétett bejegyzésében

azzal vádolta Sorost és "a csodálatos, radikális baloldali fiát", alex sorost, hogy erőszakos tüntetéseket támogatnak az Egyesült Államokban, "és sok más dolog".

A republikánus zászlóvivő ennek következtében a bűnszervezetben elkövetett bűncselekmények szigorúbb büntetését lehetővé tevő RICO-törvény (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) révén indítana eljárást Sorosék ellen. Az 1970-ben hozott törvény segítségével eredetileg az olasz maffia tagjait vonták felelősségre Amerikában.

Nem hagyhatjuk többé, hogy ezek az őrültek darabjaira tépjék Amerikát, esélyt sem adva neki, hogy "FELLÉLEGEZZEN", és SZABAD legyen. Soros és az ő pszichopata csoportja nagy károkat okozott országunknak! Ez alatt értem az őrült nyugati parti barátait is. Legyetek óvatosak, figyelünk benneteket!

– fogalmazott az amerikai elnök a posztjában, melyet szokásos módon a "köszönöm az erre a kérdésre szentelt figyelmüket!" szófordulattal zárt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images