Titkos amerikai műveletek folytak a Trump által kiszemelt szigeten, érik a diplomáciai összecsapás

A dán külügyminiszter bekérette az Egyesült Államok koppenhágai nagykövetségének legmagasabb rangú diplomatáját, miután jelentések szerint amerikai állampolgárok titkos befolyásolási műveleteket folytattak Grönlandon – közölte a dán közszolgálati műsorszolgáltató (DR) a miniszterre hivatkozva.

A dán kormány információi szerint

legalább három, a Trump-adminisztrációhoz köthető amerikai állampolgár vett részt titkos befolyásolási műveletekben a dán területen.

A műsorszolgáltató nem nevezte meg az érintett személyeket.

A királyság belügyeibe való bármilyen beavatkozási kísérlet természetesen elfogadhatatlan. Ennek fényében arra kértem a külügyminisztériumot, hogy hívja be az amerikai ügyvivőt egy beszélgetésre

– nyilatkozta Lars Lokke Rasmussen külügyminiszter a DR-nek.

A koppenhágai amerikai diplomáciai képviseletet jelenleg Mark Stroh ügyvivő vezeti.

Donald Trump amerikai elnök újabb hatalomra jutása óta többször is kijelentette, igényt tart a hivatalosan Dánia autonóm területeként működő Grönlandra, a világ legnagyobb szigetére, amely stratégiailag fontos helyen fekszik, földje pedig számtalan fontos ásványi kincset rejt. Trump azt sem zárta ki, hogy akár erőszakkal is érvényt szerez akaratának. Koppenhága és több európai partnere azonban határozottan kiáll Grönland Dániához tartozása mellett.

