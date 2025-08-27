  • Megjelenítés
Történelmi pillanat: új Amerika-ellenes szövetség született a tengeri hadviselésben

Történelmi jelentőségű haditengerészeti együttműködés valósult meg Oroszország és Kína között: első alkalommal hajtottak végre közös tengeralattjáró-járőrözést az ázsiai-csendes-óceáni térségben - közölte az MTI.

Az orosz Csendes-óceáni Flotta szerdai közleménye szerint mérföldkőnek számító közös műveletet hajtott végre a két nagyhatalom haditengerészete.

Az orosz haditengerészet és a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg dízel-elektromos tengeralattjárói először vettek részt közös őrjáraton az ázsiai-csendes-óceáni térségben"

- fogalmazott a hivatalos tájékoztatás.

A tengeralattjárók közös járőrözése augusztus elején kezdődött, közvetlenül a Japán-tengeren lezajlott Tengeri Együttműködés - 2025 kódnevű orosz-kínai hadgyakorlatot követően. Az orosz fél részéről a Volhov dízel-elektromos tengeralattjáró vett részt a műveletben, amely a kínai tengeralattjáróval együtt a Japán-tenger és a Kelet-kínai-tenger előre egyeztetett útvonalain teljesített szolgálatot.

A Volhov szerdán érkezett vissza a vlagyivosztoki bázisra, miután több mint kétezer tengeri mérföldes utat tett meg. A biztonságos végrehajtást az orosz Gromkij korvett és a Fotyij Krylov mentőhajó garantálta.

Bár a tengeralattjárók közös járőrözése újdonságnak számít, a felszíni hajók esetében már kialakult hagyományról beszélhetünk: az első ilyen műveletet 2021-ben hajtották végre, és azóta évente megismétlik. Az idei felszíni járőrözésben orosz részről az Admiral Tribuc nagy tengeralattjáró-elhárító hajó, kínai oldalról pedig a Sao Hszing romboló és a Csien Tao Hu komplex ellátóhajó vett részt.

Címlapkép forrása: Shutterstock

