Trump bedobta: találkozna a világ legsötétebb diktatúrájának vezetőjével

Az Egyesült Államok vezetője szerint a 2025 október végén a dél-koreai Kjongdzsuban megrendezett Ázsia és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozóján tudna leülni a phenjani politikussal. Trump ezt a felvetést a Fehér Házban tartott megbeszélésén dobta be, amikor Dél-Korea néhány hónapja megválasztott elnökével, I Dzsemjonggal találkozott.

Várom, hogy a megfelelő jövőben találkozhassak Kim Dzsongunnal

– mondta.

Az amerikai elnök szerint érdekes ötlet lenne találkozni az észak-koreai vezetővel, majd hozzátette, hogy ő „jól kijön” vele. Azt is bedobta, hogy esetleg Szöul és Phenjan között is létrejöhetne egy csúcstalálkozó. Trump szívesen menne Kjongdzsuba, ahol egyébként a kínai elnökkel, Hszi Csin-pinggel is találkozna Dél-Koreában.

Kim Dzsongun és Donald Trump 2018-ban már találkozott személyesen egymással, akkor a két Korea között javultak a kapcsolatok, a megbeszélést 2019-ben megismételték. Az amerikai elnök kifejtette, hogy akkor sikerült barátságos, tiszteletteljes kapcsolatot kiépíteniük egymással. I Dzsemjong kifejtette, hogy ameddig nem Trump vezette az Egyesült Államokat, ezek a kapcsolatok romlottak:

Abban az időszakban, amikor Trump elnök visszavonult az amerikai politikától, Észak-Korea több rakétát fejlesztett ki és növelte nukleáris képességeit. A Koreai-félszigeten a helyzet valóban romlott

– mondta.

A szöuli politikus szintén nyitottnak mutatkozott arra, hogy a két Korea között a megoldás felé mozduljon el a kérdés, és megkérte amerikai kollégáját, hogy segítse a probléma megoldását. A találkozó végén Trump még felvetette, hogy fel lehetne a félszigeten egy „Trump Worldöt” építeni, hogy golfozás közben tegyenek valamit a globális békéért.

