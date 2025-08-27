Trump javaslata mindent megváltoztathat: Kína közelében szerezne területeket Amerika

Donald Trump amerikai elnök Washingtonban fogadta I Dzsemjongot, Dél-Korea frissen beiktatott elnökét. Ekkor hangzott el egy javaslat, amely szerint az Egyesült Államok megszerezné a tulajdonjogot azon területek felett, amelyeken az amerikai támaszpontok találhatóak. A javaslat során kifejezetten az hangzott el érvként, hogy hamarosan hatalmas beruházást fognak végrehajtani a nagyhatalom egyik legnagyobb tengerentúli létesítményében, a Garrison Humphreyson, ezért

Washingtonnak nagy könnyebbség lenne megszabadulni a bérleti szerződéstől.

A lapnak nyilatkozó szakértők véleménye szerint viszont Trump nem mondott igazat, mivel a hatalmas katonai támaszpontért nem fizet semmit, mivel azt ingyen biztosítja a dél-koreai kormány. Hozzátették, hogy a beruházások egy részénél szintén Szöul állta a számlát, ezért az érvelés nem állja meg a helyét. Az elmúlt években az Egyesült Államok több kisebb bázis helyett néhány nagyobb helyre lokalizálódtak, ezek legnagyobbika az említett Garrison Humphreys.

A két ország között megkötött, a haderők státuszáról szóló megállapodás (SOFA) egyik kulcsfontosságú rendelkezése értelmében az Egyesült Államok használhatja a katonai létesítményeket és területeket, de amint a katonák távoznak, köteles azokat visszaszolgáltatni Szöulnak. Trump kijelentése ebben jelentene komoly változást. A feszült geopolitikai helyzetben viszont a mondatnak más jelentősége is van: az Egyesült Államok vezetője az amerikai katonák (USFK) maradása mellett foglalt állást az országban.

A Koreai Nemzeti Egyesítési Intézet (KINU), egy államilag finanszírozott agytröszt vezető kutatója, Csung Szungjun szerint Trump jelentős stratégiai értéket tulajdonított a bázisnak, valamint csökkent a valószínűsége, hogy Washington gyorsan kivonná a csapatait a félszigetről. Korábban Szöul számára komoly biztonsági dilemmát okozott, hogy Donald Trump újraválasztásával komolyan felmerült az amerikai csapatok kivonása az országból. Min Dzsonghun, a Koreai Nemzeti Diplomáciai Akadémia professzora ehhez hozzátette, hogy szerinte a nyugati nagyhatalom hosszú időre tervez maradni.

Azért mondta ezt, mert az USFK megtartása jobban összhangban lenne az ország gazdasági és stratégiai érdekeivel az ázsiai régióban. Az egyik lehetséges ok a csapatok hasznossága és szükségessége a Kínából érkező növekvő fenyegetések megfékezésében

– mondta Min.

Az amerikai elnök továbbra is nyomást gyakorol Szöulra, hogy vállaljon nagyobb részt az Egyesült Államok helyi bázisainak költségeiből. A SOFA megváltoztatásának szándéka vélhetően egy tárgyalási technikát jelent, amellyel Trump igyekszik a lehető legelőnyösebb megállapodást kicsikarni saját maga számára. Dél-Koreában a területek átadásához a nemzetgyűlés jóváhagyása kellene, de egy ilyen felvetés vélhetőek súlyos belpolitikai ellenállásba ütközne, de a két ország közötti kapcsolatokat is jelentősen rontaná.

