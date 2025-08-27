Trump javaslata mindent megváltoztathat: Kína közelében szerezne területeket Amerika

Donald Trump amerikai elnök Washingtonban fogadta I Dzsemjongot, Dél-Korea frissen beiktatott elnökét. Ekkor hangzott el egy javaslat, amely szerint az Egyesült Államok megszerezné a tulajdonjogot azon területek felett, amelyeken az amerikai támaszpontok találhatóak. A javaslat során kifejezetten az hangzott el érvként, hogy hamarosan hatalmas beruházást fognak végrehajtani a nagyhatalom egyik legnagyobb tengerentúli létesítményében, a Garrison Humphreyson, ezért
Washingtonnak nagy könnyebbség lenne megszabadulni a bérleti szerződéstől.
A lapnak nyilatkozó szakértők véleménye szerint viszont Trump nem mondott igazat, mivel a hatalmas katonai támaszpontért nem fizet semmit, mivel azt ingyen biztosítja a dél-koreai kormány. Hozzátették, hogy a beruházások egy részénél szintén Szöul állta a számlát, ezért az érvelés nem állja meg a helyét. Az elmúlt években az Egyesült Államok több kisebb bázis helyett néhány nagyobb helyre lokalizálódtak, ezek legnagyobbika az említett Garrison Humphreys.
A két ország között megkötött, a haderők státuszáról szóló megállapodás (SOFA) egyik kulcsfontosságú rendelkezése értelmében az Egyesült Államok használhatja a katonai létesítményeket és területeket, de amint a katonák távoznak, köteles azokat visszaszolgáltatni Szöulnak. Trump kijelentése ebben jelentene komoly változást. A feszült geopolitikai helyzetben viszont a mondatnak más jelentősége is van: az Egyesült Államok vezetője az amerikai katonák (USFK) maradása mellett foglalt állást az országban.
A Koreai Nemzeti Egyesítési Intézet (KINU), egy államilag finanszírozott agytröszt vezető kutatója, Csung Szungjun szerint Trump jelentős stratégiai értéket tulajdonított a bázisnak, valamint csökkent a valószínűsége, hogy Washington gyorsan kivonná a csapatait a félszigetről. Korábban Szöul számára komoly biztonsági dilemmát okozott, hogy Donald Trump újraválasztásával komolyan felmerült az amerikai csapatok kivonása az országból. Min Dzsonghun, a Koreai Nemzeti Diplomáciai Akadémia professzora ehhez hozzátette, hogy szerinte a nyugati nagyhatalom hosszú időre tervez maradni.
Azért mondta ezt, mert az USFK megtartása jobban összhangban lenne az ország gazdasági és stratégiai érdekeivel az ázsiai régióban. Az egyik lehetséges ok a csapatok hasznossága és szükségessége a Kínából érkező növekvő fenyegetések megfékezésében
– mondta Min.
Az amerikai elnök továbbra is nyomást gyakorol Szöulra, hogy vállaljon nagyobb részt az Egyesült Államok helyi bázisainak költségeiből. A SOFA megváltoztatásának szándéka vélhetően egy tárgyalási technikát jelent, amellyel Trump igyekszik a lehető legelőnyösebb megállapodást kicsikarni saját maga számára. Dél-Koreában a területek átadásához a nemzetgyűlés jóváhagyása kellene, de egy ilyen felvetés vélhetőek súlyos belpolitikai ellenállásba ütközne, de a két ország közötti kapcsolatokat is jelentősen rontaná.
Címlapkép forrása: Cpl. Jo Byeong-wook, Public domain, via Wikimedia Commons
Nagy lépésre készül a 4iG egy brazil céggel
Nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írt alá a két cég.
A legnagyobb titokban alakul a Kína-ellenes szövetség: ez nem fog tetszeni Pekingnek
Egyre közelebb a két katonai hatalom.
Rekordot döntött a Lego
A vállalat eközben bővíti gyártóüzemét hazánkban.
Jó hírt kapott a Boeingtől a Ryanair: gyorsabban érkeznek a várva várt gépek
A légitársaság "nagyon elégedett".
Micsoda? 100 milliós hitelösszeg az Otthon Start Programban? – Mutatjuk, hogyan lehetséges
Aranyat érhet egy adóstárs, aki viszont csak házastárs vagy szülő lehet.
Putyin nyerte a Trump-India csörtét
Mától hivatalosak a terhek.
Darabokra szedik, majd újra összerakják az amerikai haderő ékét - Átalakul a haditengerészet
Egy iroda alá hozzák a kutatás-fejlesztést.
Pusztító földcsuszamlás a híres zarándokhelyen: 30 halálos áldozat
Ítéletidő söpör végig Indiában.
Az USA adósság mögötti árnyékkereslet felemelkedése
Az amerikai államkötvények piacán a hedge fundok és a stabil érmék kibocsátói egyre fontosabbá válnak a napi árazásban. Ezek a szereplők gyakran a rövid távú profitra és piaci feltételek
A világ legnagyobb kibocsátói
A világ szén-dioxid- és metánkibocsátásának jelentős részéért csupán néhány vállalat tehető felelőssé. Mai bejegyzésünkben velük foglalkozunk.
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Gyermekáldás és lakásvásárlás előtt álltok? A Babaváró és az Otthon Start brutál erős kombó lehet
Gyermeket váró, vagy tervező házaspárok számára valóságos áldás lehet a Babaváró hitel és az Otthon Start program kombinálása. A két támogatás együttes igénybevételével akár 61 mill
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Trump Signs Stablecoin Law - But Can We Stabilize the Stablecoin?
In a landmark move, the United States has passed a long-awaited law regulating stablecoins, signalling a turning point for digital assets pegged to the U.S. dollar. What if making stablecoins more stable o
Zsugorodó világ, táguló tudomány - együttműködés és rivalizálás a fejlődés motorjaként
Verseny vagy együttműködés? A tudomány és technológia fejlődését évszázadokon át ez a kettősség hajtotta előre. Ma a világ zsugorodóban, az elmúlt évtizedekben egyre több a közös kut
Indul a verseny a jövő energiájáért - Megnyílt az EKFI 2025 pályázat!
Olyan energetikai problémáról tudsz, amit csak te vagy képes megoldani? Ha igen, akkor most itt az idő, hogy megmutasd.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?
Az európai sikerország is lecsap a bankokra, mégis mi folyik itt?
Mi történik a pénzzel Lengyelországban?
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.