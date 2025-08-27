Trump legbelsőbb köréből árulták el, hogy mi áll Putyin békeajánlatában

Az oroszok békeajánlatot tettek le az asztalra. Ez Donyecket érinti. Nem valószínű, hogy az ukránok elfogadják ezt

– mondta a Fox News-nak a közel-keleti különmegbízott, aki a Putyinnal való kapcsolattartásért is felelős.

Witkoff egyben bejelentette, hogy

még ezen a héten találkozik Ukrajna képviselőivel New Yorkban.

Hozzátette, minden nap beszélnek az oroszokkal.

A különmegbízott szerint Putyin véget akar vetni a háborúnak. Megítélése szerint az ukrajnai konfliktus nagyon összetett, de Trump elhatározta, hogy megoldja azt.

