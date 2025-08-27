  • Megjelenítés
Trump legbelsőbb köréből árulták el, hogy mi áll Putyin békeajánlatában
Globál

Trump legbelsőbb köréből árulták el, hogy mi áll Putyin békeajánlatában

Portfolio
Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja azt mondta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök letett egy békeajánlatot, amely tartalmazza a kelet-ukrajnai Donyeck megyét is, de valószínűtlen, hogy ezt a javaslatot elfogadja Kijev – írja a The Hill.

Az oroszok békeajánlatot tettek le az asztalra. Ez Donyecket érinti. Nem valószínű, hogy az ukránok elfogadják ezt

– mondta a Fox News-nak a közel-keleti különmegbízott, aki a Putyinnal való kapcsolattartásért is felelős.

Witkoff egyben bejelentette, hogy

még ezen a héten találkozik Ukrajna képviselőivel New Yorkban.

Hozzátette, minden nap beszélnek az oroszokkal.

A különmegbízott szerint Putyin véget akar vetni a háborúnak. Megítélése szerint az ukrajnai konfliktus nagyon összetett, de Trump elhatározta, hogy megoldja azt.

Kapcsolódó cikkünk

Witkoff: idén vége a háborúnak

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Szputnyik pool/Gavriil Grigorov

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
ukrán katona
Globál
Újabb lépések a Putyin–Zelenszkij-találkozó felé, gazdasági háborút helyezett kilátásba Trump Moszkva ellen – Háborús híreink szerdán
Pénzcentrum
Elképesztő összegek: mélyen a pénztárcába kell nyúlni, ha sportolni vinnéd a gyereket
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility