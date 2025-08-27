Úgy néz ki, máris kilőtték az ukránok hősies Leopard tankját

Friss videó jött az ukrán frontról, melyen egy manapság már ritkaságnak számító Leopard 2A4-es tank veszi fel a harcot a Pokrovszkba beszivárgó orosz csapatokkal. A harckocsi közvetlen közelről dönt össze egy magasházat, ahol a városba behatoló támadók húzzák meg magukat. A videóról itt írtunk részletesen:

Orosz közösségi oldalak rákontráztak a felvételekre: több drónvideó is jött arról, hogy

a Pokrovszkból visszavonuló Leopard harckocsit elkapták az orosz páncéltörő drónok és nem tudott egy darabban kijutni a városból.

A felvételeket geolokációval is megerősítették.

Уничтожение немецкого танка Leoprad 2A4 ударами FPV-дронов во временно оккупированном ВСУ Красноармейске.Геопривязка: https://t.co/cu8xe81fD0Источник (https://t.co/tXH5ap3hCy) pic.twitter.com/iMWPv1C74c https://t.co/cu8xe81fD0 — Lost Armour (@lostarmour) August 27, 2025

Ahogy az előző videónál is írtuk: nem véletlen, hogy alig látni videókat ma már harckocsik működéséről Ukrajnában, az állandó drónveszély miatt az orosz és az ukrán oldal is minimalizálta a páncélozott járművek használatát. Erre a kockázatra a felvételek is rávilágítanak.

