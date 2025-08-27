Újabb lépések a Putyin–Zelenszkij-találkozó felé, gazdasági háborút helyezett kilátásba Trump Moszkva ellen – Háborús híreink szerdán

Evakuálni kellett Rosztovban
Egy lelőtt ukrán drón törmelékei tüzet okoztak egy lakóház tetején a dél-oroszországi Rosztov-na-Donu városában, emiatt 15 lakót evakuálni kellett – közölte szerdán kora reggel Jurij Szljuszar, a Rosztovi terület megbízott kormányzója.
A legfontosabb, hogy senki sem sérült meg
– mondta Szljusar a Telegramon, hozzátéve, hogy a tüzet azonnal megfékezték.
Szljusar korábban közölte, hogy orosz légvédelmi egységek 10 ukrán drónt semmisítettek meg a Rosztovi terület három különböző része felett.
(Reuters)
Címlapkép forrása: MTI/AP/Jevhen Tyitov
