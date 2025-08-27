  • Megjelenítés
Újabb lépések a Putyin–Zelenszkij-találkozó felé, gazdasági háborút helyezett kilátásba Trump Moszkva ellen – Háborús híreink szerdán
Újabb lépések a Putyin–Zelenszkij-találkozó felé, gazdasági háborút helyezett kilátásba Trump Moszkva ellen – Háborús híreink szerdán

Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja kedden elmondta, a héten egy ukrán delegációval találkozik New Yorkban, és reméli, hogy közelebb kerülnek egy Vlagyimir Putyin orosz, illetve Volodimir Zelenszkij ukrán államfő közötti kétoldalú tárgyalás tető alá hozásához. Eközben Trump az amerikai kabinet ülésén azt mondta, amennyiben Moszkva nem hajlandó tárgyalni, gazdasági háborút indít ellene. Ezt azonban mindenképpen el akarja kerülni – tette hozzá az amerikai elnök.
Evakuálni kellett Rosztovban

Egy lelőtt ukrán drón törmelékei tüzet okoztak egy lakóház tetején a dél-oroszországi Rosztov-na-Donu városában, emiatt 15 lakót evakuálni kellett – közölte szerdán kora reggel Jurij Szljuszar, a Rosztovi terület megbízott kormányzója.

A legfontosabb, hogy senki sem sérült meg

– mondta Szljusar a Telegramon, hozzátéve, hogy a tüzet azonnal megfékezték.

Szljusar korábban közölte, hogy orosz légvédelmi egységek 10 ukrán drónt semmisítettek meg a Rosztovi terület három különböző része felett.

(Reuters)

Újabb lépések a Putyin–Zelenszkij-találkozó felé, gazdasági háborút helyezett kilátásba Trump Moszkva ellen – Háborús híreink szerdán

Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja kedden elmondta, a héten egy ukrán delegációval találkozik New Yorkban, és reméli, hogy közelebb kerülnek egy Vlagyimir Putyin orosz, illetve Volodimir Zelenszkij ukrán államfő közötti kétoldalú tárgyalás tető alá hozásához. Eközben Trump az amerikai kabinet ülésén azt mondta, amennyiben Moszkva nem hajlandó tárgyalni, gazdasági háborút indít ellene. Ezt azonban mindenképpen el akarja kerülni – tette hozzá az amerikai elnök.

